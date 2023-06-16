Глава ВТБ выступил за передачу «Яндекса» под внешнее управление государству

Сделка по приобретению консорциумом инвесторов пакета акций «Яндекса» по выставленной на данный момент цене не является целесообразной.

Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал глава ВТБ Андрей Костин. Он указал на то, что актив пытаются продать без учета произошедших в российском законодательстве изменений, в связи с чем его следует передать под внешнее управление по той же схеме, что была реализована с компанией «Фортум».

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Отвечая на вопрос журналистов об отказе ВТБ от участия в консорциуме, Костин заявил, что сделку и вовсе не стоит проводить «на таких уровнях». Глава ВТБ напомнил про весенний указ президента, в котором прописано требование о дисконте при выходе иностранных инвесторов из российских активов. «А здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все... Надо по схеме "Фортума" действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее Костин в интервью Reuters заявил, что ВТБ может отказаться от участия в сделке по «Яндексу», который планирует реструктуризацию и разделение на российский и международный бизнес. Глава финансовой организации пояснил, что озвученная оценка в $7 млрд за контроль в холдинге не устраивает ВТБ, который подавал заявку по более низкой цене.

В конце осени 2022 года «Яндекс» объявил о планах по корпоративным изменениям — бизнес в РФ могут передать под управление российского менеджмента, а зарегистрированная в Нидерландах головная структура Yandex N.V. выйдет из состава владельцев российских активов. В мае стало известно об официальных заявках на покупку долей в компании. Интерес к приобретению доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов проявил в том числе ВТБ, который входит в число миноритариев компании и в настоящий момент.

Президентским указом от 25 апреля 2023 года российские активы финской компании Fortum, а также немецкой Uniper, были переданы в управление Росимуществу; в обеих компаниях сменилось руководство. Это первый случай передачи подконтрольного зарубежным инвесторам стратегического российского актива во внешнее управление.