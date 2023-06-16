Из-за рекордных температур резко вырос спрос на ископаемые виды топлива

В северное полушарие пришло лето. Причем, началось оно ударными темпами с очень высокими и, как это все чаще бывает в последние годы, даже рекордными температурами.

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Жара заставляет сейчас потреблять значительно больше ископаемых видов топлива даже те страны, которые искренне хотят побыстрее перейти с нефти, угля и газа на возобновляемые источники энергии. Однако процесс этот может растянуться не на один год, а, скорее всего, на десятилетия. В результате климатических изменений даже страны, лидирующие в развитии «чистой» энергетики, вынуждены потреблять ископаемые виды топлива в периоды пикового спроса на электроэнергию.

Сейчас в большинстве регионов Европы температура значительно выше средней для этого времени года, пишет Oil Price. Причем, если верить метеорологам, в июле и августе жара будет скорее всего еще сильнее.

Если континент ждет повторение прошлого лета, то вернутся засухи. Окружающей среде вновь будет причинен очень большой вред и возникнут перебои с подачей электроэнергии. Очевидно также, что, несмотря на довольно быстрое развитие «чистой» энергетики, ее генерации явно не хватит для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос на электроэнергию. Власти вынуждены не только наращивать потребление ископаемых видов топлива, но и повышать цены на энергию.

В Великобритании на этой неделе столбики термометров впервые в нынешнем году поднялись до 30°С. И в связи с круглосуточной работой кондиционеров резко увеличилось потребление электроэнергии. В результате правительство Сунака приняло решение временно прервать полуторамесячный перерыв в использовании угля и расконсервировать угольные электростанции.

Причем, согласно метеопрогнозам, средняя летняя температура в Соединенном королевстве в этом году будет выше средней за пять лет.

В 2022 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом балансе Британии выросла до 40%, что на 5% больше, чем в 21-м году. Но отреагировать на пиковые нагрузки эти мощности не могут. К тому же, большинству возобновляемых источников энергии по-прежнему явно не хватает надежности по сравнению с ископаемыми видами топлива.

Ненадежность возобновляемых источников энергии, в числе прочего, выражается еще и в том, что производительность работы солнечных панелей и ветряных турбин при продолжительных периодах очень высоких температур снижается.

Азия: добыча топлива растет вслед за температурной кривой

Потребление ископаемых видов топлива сейчас быстро растет и во многих азиатских странах, куда жара пришла раньше, чем в Европу. В апреле и мае тепловые волны несколько раз накатывали на Филиппины и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии, где столбики термометров поднимались до 45°С. Такая же температура, кстати, была зафиксирована на прошлой неделе и на юге Испании. В Индии, Малайзии и Таиланде немало людей пострадали из-за тепловых ударов.

Для обеспечения энергетической безопасности в апреле резко выросло потребление газа в Индии, Таиланде и Бангладеш. Несколько азиатских стран увеличили импорт российского угля несмотря на сильное давление Запада, требующего порвать с Москвой все торговые и иные связи.

В Индии, например, в текущем фискальном году добыча угля и газа для выработки электроэнергии растет самыми быстрыми более чем за три десятилетия темпами. Не удивительно, потому что на северо-западе и в центральной части Индии в апреле стояла самая сильная за 122 года жара. Причем, в июне и июле метеорологи ждут новых температурных рекордов.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии тоже бьет рекорды, но ее недостаточно для удовлетворения резко выросшего спроса без помощи ископаемых видов топлива.

Климат на планете меняется, количество тепловых волн, их продолжительность и интенсивность с каждым годом растут. Очевидно, что это долгосрочная тенденция и что говорить о снижении спроса на ископаемые виды топлива в таких условиях не приходится. Сейчас это понимают все больше экологов и защитников окружающей среды.

Правда, требуя от властей готовиться к температурным рекордам и тепловым волнам, они призывают ограничить использование хотя бы наиболее «грязных» ископаемых видов топлива и, в первую очередь, угля. Однако эти требования все чаще остаются без ответа не только в Азии, но и в Европе, где продолжают много говорить о «зеленом» переходе.