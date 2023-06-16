Рост ВВП России в 2023 году будет выше ожидается в интервале 1,5-2% — Путин

Рост ВВП России в 2023 году будет выше 1% и может оказаться в интервале 1,5-2%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более 1%... Я согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, а может даже под 2%», — подчеркнул российский лидер.

Говоря об экспорте из РФ, Путин заявил, что грузопоток на восточном направлении к 2030 году увеличится на сто тонн в сравнении с 2022 годом. На направлении север-юг рост к 2025 году показатель вырастет в два раза, а к 2030 году — в три, сказал глава государства.

В ходе своего выступления президент заверил, что Россия открыта для компаний, желающих работать в РФ, «однако особенности поведения наших партнёров учтем», — предупредил он, добавив, что к зарубежным компаниям, которые остались в стране, «будем относиться как к отечественным».