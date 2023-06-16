Кирилл Липа: «Способны произвести продукт- значит суверенны»

— На утренней сессии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов упоминал, что ваша компания в текущих непростых условиях не просто продолжает делать то, что делала, но и планирует производство продуктов, которые никогда раньше не производили. Расскажите об этих проектах.

— Таких проектов несколько. Я не будут все перечислять, назову только один — водородный электропоезд, который мы разрабатываем для эксплуатации на территории Сахалина. Делаем мы это в партнёрстве с Росатомом, РЖД и сахалинской администрацией.

— Это звучит, как поезд в будущее!

— Да, это технология водородного топлива, которое раньше нигде в России не применялось и не эксплуатировалось. Поезд появится в 2025 году, и тогда же начнётся его экспериментальная эксплуатация.

— Здесь, в том числе на площадке ВЭБа, часто звучит понятие «технологический суверенитет». Где вы видите себя на его карте? И с какими вызовами вам приходится сталкиваться?

— Технологический суверенитет — это в первую очередь представление о том продукте, которым вы занимаетесь. То есть ваша способность произвести этот продукт. Если вы способны его произвести, значит, вы суверенны. Безусловно, машиностроительная компания зависит от большого количества поставщиков из совершенно разных областей. Это не только машиностроение и металлургия. Это, например, различная электроника, разработка программного обеспечения, которое мы активно используем в нашей продукции, и так далее. Поэтому мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы знать о продукте всё. И речь не о суверенитете от иностранных поставщиков. Я всегда подчёркиваю, что меня немного смущают слова «локализация», «импортозамещение». Мы всегда стремились не импортозаместить кого–то или что–то, а погрузиться прежде всего интеллектуально в понимание нашего продукта. И дальше мы можем принять решение, а хотим ли мы производить этот элемент, и готовы ли мы его приобретать. Даже когда вы ведёте переговоры о поставке того или иного компонента, будучи экспертом в этом продукте, вам гораздо легче и по цене договариваться, и формулировать требования к технике по качеству, надёжности и другим показателям.

Второй важный тезис — стилистика нашей компании. К примеру, на электропоездах установлены электродвигатели, которые мы производим, но это не значит, что мы их не покупаем. И мы не откажемся от этого. Я стараюсь сделать так, чтобы наша компания, даже если мы что–то производим сами, все равно 20–30% от объёмов этого производства приобретала на рынке. Мы всегда стремимся к тому, чтобы иметь знания не только в собственном производстве, но и о достижениях наших партнёров, наших поставщиков и иногда даже конкурентов.

— Мне кажется, это самое взвешенное определение технологического суверенитета, которое я когда–либо слышала. Что касается Ваших прогнозов перспективы роста, каким вы видите рост спроса на всё, что производите, и какое место здесь занимает экспорт?

— Экспорт у нас занимает 10%. Безусловно, это в первую очередь страны, которые сейчас принято называть дружественными. Хотя чёткие границы в этих областях, наверное, провести будет сложно. Их нет. Какие–то страны вчера были дружественными, какие–то недружественные. И наоборот. Поэтому в деньгах это где–то 10% от нашей выручки. Что касается самой выручки и спроса, то она у нас растёт год году. В этом году у нас прирост где–то более 25% суммарно, то есть наша компания динамично развивается в плане объёмов производства.

— Ещё одна тема, на которую мы много говорим на нашей площадке. Это всё, что касается человека, в том числе кадровых вопросов. Как Вы работаете с кадрами — растите или привлекаете на рынке?

— Мы успешно работаем с кадрами. Вот я сижу перед вами, я же тоже кадр. Поэтому на собственном примере могу сказать, что эта работа ведётся эффективно. Меня так же пригласили на эту должность и дали возможность управлять бизнесом. При этом, говоря о кадрах, мы имеем в виду не только рабочие специальности. Кстати, эта проблема возникла не вчера и не в связи со СВО. Она стала острой в связи с этими обстоятельствами, но проблема с поиском эффективных профессиональных людей существовала и тысячу лет назад, остаётся она и сейчас. Моё глубокое убеждение, что методы и способы решения этой задачи тоже никак не поменялись. Это в первую очередь обучение. Мы активно внедряем электронное обучение, разрабатываем сами учебники, программы, методики. Мы создали свой корпоративный университет, получили лицензию для образовательной деятельности и сейчас активно этим занимаемся.

Буквально сегодня мы подпишем соглашение с Московской областью, ориентированное на соцобеспечение российских профессионалов, которых мы будем привлекать. Но опять же я не рассматриваю это как что–то внезапное и конъюнктурное, направленное на решение задач сегодняшнего дня. Этими вещами занимались все предприятия Советского Союза и не только — и американские, и европейские. И мы этим занимаемся, и дети наши этим будут заниматься. То есть я хочу сказать, что все эти проблемы, которые мы с вами сейчас обсуждаем, не имеют сегодняшнюю конъюнктуру. Они долгосрочные и в прошлом, и в будущем.

— Ну будем надеяться на то, что все, кто эффективно справлялись с этими проблемами раньше, продолжит с ними эффективно справляться и дальше. Спасибо большое за такое интересное и содержательное интервью.