КНР разрешила использовать свой спутник-ретранслятор для лунных миссий других стран

Китай позволит космическим агентствам других государств использовать спутник-ретранслятор «Цюэцяо» при проведении лунных миссий.

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Об этом заявил доцент научно-технического университета Китая Лоу Цзинсянь в интервью газете министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily, передает «Интерфакс».

«Спутник-ретранслятор "Цюэцяо" был создан в Китае в 2018 для получения сигналов и изображений с обратной стороны Луны, но важнее то, что Китай дал согласие по запросам от NASA и космических агентств других стран в вопросе помощи при осуществлении их лунных миссий в будущем», — рассказал ученый.

«Цюэцяо» был запущен 21 мая 2018 года, 14 июня аппарат вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна. Главная задача спутника — ретрансляция связи при осуществлении миссии китайской лунной станции «Чанъэ-4», которая 3 января 2019 года совершила посадку на обратной стороне Луны. Зонд не может отправлять сигналы на Землю напрямую, их необходимо передавать через ретранслятор.