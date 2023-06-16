Колдовство рынков: «ведьмин день» против искусственного интеллекта

Есть старый рыночный совет: «Не боритесь с ФРС». В среду регулятор сообщил, что еще раза два повысит ставки, а затем пару лет продержит их на таком уровне. Это была плохая новость для акций. Но нельзя сказать, что фондовый рынок сдался ФРС или, напротив, стал с ней бороться — он просто проигнорировал ее.

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Индекс S&P 500 вырос на 1,2%, переписав максимум с апреля 2022 года. Он закрыл в плюс шестые торги подряд — это самая длинная подобная серия с ноября 2021 года.

Nasdaq Composite подскочил на 1,2%, а Dow Jones Industrial Average — на 1,3%. Первый из них тоже вышел на максимум с прошлого апреля. Второй почти добрался до уровня, который некоторые считают началом бычьего рынка — плюс 20% от минимума. При этом S&P 500 и Nasdaq с этой точки зрения территорию медведей уже покинули.

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Ралли опоздавших

Как заметил вчера Боб Пизани из CNBC, такому поведению могут быть только два объяснения: либо ФРС лжет о ставках, либо экономические данные лгут о рецессии. Более подробное объяснение не так афористично, зато в достаточной степени безумно — настолько, насколько все обычно и бывает искажено на спекулятивных рынках.

Это ралли, вдохновленное хайпом вокруг искусственного интеллекта (ИИ), было одним из самых «узких» в истории. Подавляющую часть роста индексам обеспечил десяток крупнейших технологических компаний. В последнее время оно стало расширяться, но все равно многие остались в стороне — как те, кто вкладывался в акции стоимости, так и те, кто просто сидел на деньгах, не веря глазам своим.

От минимального закрытия в октябре S&P 500 вырос на 23%. Только с начала года он прибавил 15%. Технологический Nasdaq в 2023 году вырос и вовсе на 31,7%, тогда как традиционный Dow — только на 3,8%.

И многие побежали за последним вагоном уходящего поезда. Согласно опросу American Association of Individual Investors, оптимизм индивидуальных инвесторов в отношении перспектив акций на ближайшие 6 месяцев достиг максимума с ноября 2021 года. Вернулся во времена пика прошлого бычьего рынка и оптимизм авторов финансовых бюллетеней.

Публикой овладело болезненное состояние, которое с относительно недавних пор называют FOMO (Fear of Missing Out — страх упустить возможность). «У людей, которые боялись рецессии, много денег, и по мере того, как беспокойство уходит, они возвращаются к акциям», — говорил вчера Reuters вице-президент TradeStation Дэвид Рассел.

К их деньгам стали присоединяться и финансы из другого источника — от управляющих капиталом, которые держали короткие позиции, но теперь чувствуют, что совершили ошибку. Они поднимают рынок дважды: сначала — покрывая «шорты», а затем — нагружаясь акциями.

Искусственным интеллектом — по рецессии

Заявлений ФРС они не то чтобы совсем не замечают, но трактуют в пользу своих позиций. А то, что при этом аргументы одних покупателей противоречат утверждениям других, никого не беспокоит. Пока все они наращивают ставки — акции растут.

Кто-то считает, что ФРС не доведет дело до рецессии — и покупает промышленные компании. Другие исходят из обратного — и берут защитные акции. Третьи верят в историю про ИИ, который повысит прибыльность компаний вне зависимости от экономической погоды.

Вчера вера последних помогла акциям самых дорогих компаний в мире — Apple и Microsoft — переписать исторические максимумы. Бумаги Apple выросли на 1,1%, и теперь ее капитализация составляет $2,93 трлн.

Microsoft подорожала на 3,2%, побив предыдущий рекорд закрытия торгов, поставленный в ноябре 2021 года. Сейчас она стоит $2,59 трлн. Непосредственной причиной этого роста стали слова технического директора Microsoft Кевина Скотта о том, что ИИ будет ежегодно приносить его компании $10 млрд. Сумма внушительная, и возбужденные инвесторы, конечно, не прочь получить ее часть.

Вот только на фоне прошлогодней выручки Microsoft в размере $198 млрд и прибыли в $72 млрд она уже не выглядит столь уж большой. А учитывая то, что P/E компании вырос до 37,7, вклад ИИ будет еще менее заметен.

Apple и Microsoft — прекрасные, очень сильные компании. А ИИ — бесспорно прорывная технология. Но во времена FOMO инвесторы всегда слишком склонны верить в то, что деревья растут до небес, забывая проверить, не слишком ли велик ценник на акции. Между тем акции мало того, что уже дороги, так на пути их роста еще и просматривается немало проблем, с бизнесом компаний не связанных.

Ведьмин день

С одной стороны, Минфин США сейчас пополняет запасы кэша после подъема потолка долга, спешно размещая казначейские веселя на сотни миллиардов долларов. Это снижает ликвидность на рынке, чему способствует и ФРС, продолжая количественное ужесточение.

С другой стороны, в рамках ребалансировки портфелей крупнейшие управляющие капиталом в ближайшие недели избавятся от акций на $150 млрд. По оценке стратега JPMorgan Chase Николаоса Панигирцоглу, это будет крупнейший переток средств между классами активов с четвертого квартала 2021 года. Он полагает, что это снизит цены мировых акций на 5%.

Но ближайшие проблемы могут ждать рынок уже сегодня — наступает день четверного колдовства (Quadruple witching day). Это ежеквартальная экспирация четырех видов фьючерсов и опционов на индексы и акции. На этот раз ее объем особенно внушителен — $4,2 трлн.

При этом одновременно пройдет ребалансировка и самих фондовых индексов. В такие дни на рынках могут происходить резкие, совершенно непредсказуемые движения; не раз случались в ведьмины дни и исторические развороты трендов. Но самое меньшее — в такие пятницы растут объемы торгов.

И ко всему еще в США начинаются длинные выходные — в понедельник биржи не работают. Это может внести дополнительную неразбериху — часть позиций будет закрываться именно в связи с этим фактом. На фоне серьезной перекупленности технологических акций все это может стать спусковым крючком падения.

«Широта рынка заметно увеличилась, — цитировал вчера Bloomberg стратега Janney Montgomery Scott Дэна Вантробски. — И все же наша обеспокоенность тем, что лидеры, такие как Nasdaq 100 и S&P 500, остаются очень перекупленными, растет. Хотя мы понимаем, что такие условия могут сохраняться еще некоторое время, мы понимаем и то, что они, как показывает история, не могут поддерживаться вечно.»