Минфин сделал шаг к возвращению денег из-за границы

В России более чем в два раза увеличится перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Перечень пополнится недружественными странами в количестве более полусотни.

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Соответствующий приказ Минфина № 86н от 5 июня 2023 года опубликован на официальном портале правовой информации. Он стал ожидаемым ответом на февральское включение нашей страны в черный налоговый список Евросоюза (включает государства, с которыми европейцы не сотрудничают по налоговому законодательству).

Ряд ранее безупречных для ведения бизнеса стран теперь маркирован черной меткой, но это не просто зеркальный ответ. Налоговых льгот для российских компаний в большинстве из вновь включенных в список «офшорных» стран, конечно, нет. Но как с «раскрытием и предоставлением» финансовой информации, так и с сохранностью активов и пресловутым «деловым климатом» для нас там ныне весьма неблагополучно.

Приказ Минфина может породить и дальнейшие последствия. Ранее «Эксперт» уже писал о том, что летом 2023 года Россия может, в ответ на действия ЕС, приостановить действие соглашений о двойном налогообложении с теми странами, которые отнесены к недружественным (включены в «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 года №430-р).

Такой жесткий ответ может повысить издержки для зарегистрированных за рубежом компаний с российскими активами, указывает журнал «Эксперт». Отметим, что в первую очередь, очевидно, это касается крупного, но также и среднего бизнеса, делающего прямые зарубежные инвестиции. Двойное налогообложение возникает, когда компания зарегистрирована в одной стране, а ее завод находится в другой.

На сегодняшний день, как напоминает агентство «Интерфакс», в перечне 40 офшорных зон, с 1 июля их количество возрастет до 91. В обновленный перечень Минфина включены страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия.

Последствия зависят от дальнейших решений

Ранее Минфин и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении, до восстановления нарушенных прав России, действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры. И, как считает генеральный директор аудиторской компании «НК-Профаудит» Наталья Кушнарева, скорее всего будут отменены соглашения/конвенции об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.

«Пока официально такая информация не озвучена. Если будут отменены, то да, налоги придется платить дважды. Каждое договаривающееся государство может прекратить действие соглашения/конвенции путем письменного уведомления по дипломатическим каналам о прекращении действия по крайней мере за шесть месяцев до окончания любого календарного года. Если до 30 июня 2023 года будет указ президента, то с 01 января 2024 года такие приостановления вступят в силу», — отмечает эксперт.

Для нашего государства такая политика выгодна, уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Оно стремится повысить собираемость налогов в своей стране и борется с тем, чтобы средства не выводились за рубеж.

Сами по себе офшорные вопросы и двойное налогообложение — не одно и то же

К пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) необходимо подходить взвешенно, оценивая весь комплекс положительных и отрицательных последствий таких решений, отмечает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Нынешняя ситуация взаимоотношений с недружественными странами в этой сфере дает России все правомерные основания для приостановления СИДН с теми странами, которые применяют санкционные меры к российским компаниям и гражданам и компаниям с российскими корнями.

«Однако решения о разрыве таких соглашений должны быть абсолютно индивидуальными, с глубоким анализом возможных последствий для российских предпринимателей и граждан, в том числе с учетом развития бизнеса с ныне недружественными странами после завершения кризисного периода. При этом надо иметь в виду, что вопросы о двойном налогообожении и офшорной форме организации управления крупного российского бизнеса — это разные вопросы, подлежащие отдельному самостоятельному решению», — говорит Владимир Гамза.

Остановить отток, просчитав и взвесив

Главная задача Минфина — остановить отток капитала, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. 1 трлн долларов, ушедших из страны за последние двадцать месяцев, — это колоссальная цифра. «На мой взгляд, в текущей ситуации мы не можем больше позволить такой роскоши для бизнеса и для частных лиц, и в этой сфере надо наводить порядок», — говорит он.

В то же время, уверен Николай Переславский, следует все просчитать и взвесить: а не ударит ли приостановка соглашения о двойном налогообложении по компаниям, которые стратегически важны для российской экономики? И не получится ли так, что бизнес вместо возврата в Россию переедет в дружественные страны?

«Я думаю к этому вопросу надо подойти выборочно, не со всеми странами, а их 39, разрывать договор, а выборочно, и посмотреть, действительно ли это работает и какой будет эффект. Также я считаю, что нужен определенный временной лаг для адаптации бизнеса к новым условиям. Не следует забывать, что десятилетиями сложившеюся практику разрушить легко, а вот после окончания кризиса отношений восстановить будет не прост», — заключает аналитик.