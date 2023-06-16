Минобороны РФ рассказало о спецвыплатах за уничтожение и захват военной техники на Украине

Свыше 10 тыс. российских военнослужащих получили специальные выплаты за уничтожение либо захват военной техники противника с начала проведения СВО.

Как сообщили в Минобороны РФ, в 2022 году за личное уничтожение 11586 единиц техники и вооружения такие выплаты получили 7064 человек, в период с 1 января по 31 мая 2023-го за уничтоженные 4415 единиц техники средства были перечислены 3193 российским военнослужащим.

Уточняется, что выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета бойцов, при этом никаких ограничений на получение выплат по количеству уничтоженных единиц техники нет.

«В частности, выплаты по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены военным летчикам и операторам средств ПВО», — указывается в сообщении.

По 100 тыс. руб. в 2023 году получены военнослужащими подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ; выплаты по 50 тыс. произведены за уничтожение в 2023-м 1501 боевой бронированной машины, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня.

«При этом за 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей», — уточнили в Минобороны.

За перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1211 украинских БПЛА средней дальности российские военнослужащие получили по 50 тыс. руб.;

«Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей», — отметили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО.

Согласно данным на 15 июня, с начала спецоперации российскими военными уничтожено 444 самолета и 238 вертолетов, а также 4630 БПЛА, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов.