Мосбиржа и Российское партнерство за сохранение климата займутся рынком углеродных единиц в РФ

Российский бизнес и Московская биржа будут развивать рынок углеродных единиц в стране. Соответствующий меморандум подписало руководство Мосбиржи и Российское партнерство за сохранение климата, в которое входит более 40 компаний, на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Углеродная единица - это квота на выброс парниковых газов, измеряемая в тоннах СO2-эквивалента. Их выпускают, если одна компания сократила объем выбросов. Такие единицы можно продать тем предприятиям, кто превысил свой лимит по негативному воздействию на окружающую среду.

«Участие в партнерстве позволит вывести нашу работу на новый уровень и будет способствовать большему вовлечению российского бизнеса в проекты по снижению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений», - сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, участвовавший в подписании.

Мосбиржа уже выстраивает инфраструктуру для становления низкоуглеродной экономики. В 2019 году чтобы привлечь финансирование в область экологии, окружающей среды и других социально значимых проектов был создан Сектор устойчивого развития. В сентябре 2022 года на Мосбирже впервые прошли торги углеродных единиц. Благодаря этому отечественные компании смогли принять участие в сокращении углеродного следа и монетизировать климатические проекты. В этом году биржа утвердила Экологическую политику, которая зафиксировала принципы, задачи и приоритеты деятельности в вопросах охраны окружающей среды.

«Московская биржа уже известна своими активными действиями, направленными на развитие рынка углеродных единиц в России и создание соответствующей инфраструктуры. Уверены, что в деятельность Партнерства биржа сможет привнести новые идеи, опыт и ресурсы. Со своей стороны, Партнерство предоставляет открытую площадку, где эксперты делятся своими наработками, например, в сфере климатических проектов, приходят к общим решениям, взвешивая все аргументы. По растущему вниманию российского бизнеса к теме изменения климата, мы видим, что такой формат взаимодействия востребован», - прокомментировала председатель оргкомитета Российского партнерства за сохранение климата Ольга Санарова после подписания документа.

Российское партнерство за сохранение климата – добровольное объединение отечественных и зарубежных компаний с целью создать условия и экономические стимулы для перехода к зеленой низкоуглеродной экономике. В партнерство входят более 40 компаний, среди которых «Сбер», ВТБ, Эн+ Олега Дерипаски, «Алроса», «Татнефть» и другие.