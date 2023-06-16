МРОТ будет повышен на 18,5% с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен на 18,5% с 1 января 2024 года.

Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил президент РФ Владимир Путин.

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В феврале, в ходе оглашения послания Федеральному Собранию глава государства заявлял, что МРОТ поднимут с 1 января 2024 года на 10%. Президент отметил, что с начала 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3%, а в 2022 году его увеличили два раза, почти на 20%.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%. Чиновник отмечал, что несколько лет назад МРОТ был ниже прожиточного минимума, а действия правительства были ориентированы на доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. «На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, двигаемся дальше», — подчеркивал Котяков.