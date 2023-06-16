О развитии инвестпотенциала, туризма и других сфер рассказал на ПМЭФ-2023 глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

На проходящем в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2023 присутствует глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Участие в столь серьезном мероприятии он назвал крайне важным, поскольку здесь представлено множество возможностей для поиска потенциальных инвесторов, а также заключаются соглашения о сотрудничестве. Более того, форум позволяет ориентироваться на мировые экономические тренды.

На полях ПМЭФ Махмуд-Али Калиматов пообщался с федеральными СМИи рассказал о работе властей Ингушетии по ряду важных направлений, на которые неизменно обращает внимание президент Владимир Путин.

В частности, российский лидер уже не раз отмечал важность поддержки военнослужащих и их семей, призывал региональные власти вплотную заниматься вопросами развития туристического и инвестпотенциала, подчеркивал необходимость развития IT-технологий в условиях введенных в отношении нашей страны санкций.

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно спец операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», – говорил глава государства.

В течение последних пяти лет властям Ингушетии удается сохранять стабильность в плане динамики привлечения внебюджетных инвестиций. Новая модель экономического развития Ингушетии, которая рассчитана до 2030 года, предполагает реализацию 129 инвестпроектов на сумму 127,5 млрд рублей, благодаря чему в регионе появятся около 13 тысяч новых рабочих мест. И реализация этой модели уже активно ведется, подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Занимаются власти региона и формированием так называемого кластерного подхода управления экономикой. Оценивая инвестиционный рост в Ингушетии, Калиматов особо выделил показатели в сфере промышленности и услуг. Одновременно с этим он подчеркнул важность развития сферы АПК и туризма.

«С точки зрения увеличения налоговой базы эти направления для нас самые перспективные», – отметил глава республики, напомнив о выгодном географическом расположении, наличии удобной логистики, хорошем климате и существовании современного инвестзаконодательства.

Говоря о положении дел в туротрасли, Махмуд-Али Калиматов сообщил об активной работе над развитием соответствующей инфраструктуры. Также в республике создаются новые туристические маршруты, ведется строительство придорожных кемпингов, закупается туристическое оборудование.

«Это позволило нам увеличить туристский поток», – заявил Калиматов. По его словам, ожидания властей региона от текущего года в плане турпотока еще выше, и для этого есть все предпосылки.

Одним из главным достижений работы властей Ингушетии глава республики назвал уменьшение долговых обязательств бюджета.

«За короткий отрезок времени нам удалось существенно сократить долговые обязательства бюджета региона с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей», – сообщил он, подчеркнув, что этому способствовала в том числе поддержка федерального центра.

Не остается без внимания властей и важный вопрос поддержки мобилизованных граждан и членов их семей – в данном направлении реализуется более 20 мер.