Овчинский: на площадке «Печатники» в ОЭЗ Москвы построят два бизнес-центра

Строительство двух новых корпусов, которые будут иметь административно-деловое назначение, стартует на площадке «Печатники» московской особой экономической зоны уже в 2023 году. Здания возведут в рамках реорганизации района «Южный порт». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Новые корпуса займут площадь почти 140 тыс.кв.метров. Согласно концепции развития площадки «Печатники» до 2027 года ее размер увеличится более чем в два раза. Таким образом, суммарная площадь «Печатников» составит более 1 млн кв. метров, пояснил Овчинский.

На данный момент в «Печатниках» работают 122 компании, где трудоустроены более 6,4 тыс. специалистов разного уровня. При этом существующие площади заполнены уже на 98%, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Новые корпуса помогут увеличить число резидентов и расширить существующие производства. В 25-этажных зданиях разместятся наукоемкие предприятия, офисы и исследовательские лаборатории.

Компании и резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» могут воспользоваться

уникальными возможностями по открытию высокотехнологичных производств в границах города. Предприятия получают не только производственные площади, но и развитую инфраструктуру, современные коммуникации, возможность кооперации с другими представителями кластеров, локализовавшими свои предприятия на базе ОЭЗ, добавили в пресс-службе департамента.