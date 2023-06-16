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Питерский форум закончился — и рост с ним

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
16 июня 2023, 21:25

Сегодня на ПМЭФ вновь было заявлено о поддержке как экономики в целом, так и отдельных компаний. Но инвесторы отреагировали на это точечно, поскольку уровень сопротивления 2800 по Индексу Мосбиржи очень силен.

Коллаж: Тамара Ларина