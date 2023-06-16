Питерский форум закончился — и рост с ним

С открытия торгов на рынке акций инвесторы стали фиксировать прибыль, но не всю вчерашнюю, а только заработанную на вечерних торгах. Вчера после 19:00 мск, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается, выросли многие бумаги. По итогам дня Индекс практически не изменился, оставшись на отметке 2800 пунктов.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 ₽ Я – подписчик