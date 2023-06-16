С открытия торгов на рынке акций инвесторы стали фиксировать прибыль, но не всю вчерашнюю, а только заработанную на вечерних торгах. Вчера после 19:00 мск, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается, выросли многие бумаги. По итогам дня Индекс практически не изменился, оставшись на отметке 2800 пунктов.
Питерский форум закончился — и рост с ним
Сегодня на ПМЭФ вновь было заявлено о поддержке как экономики в целом, так и отдельных компаний. Но инвесторы отреагировали на это точечно, поскольку уровень сопротивления 2800 по Индексу Мосбиржи очень силен.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров