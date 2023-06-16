Предприятия Камчатки будут напрямую поставлять рыбу крупным ретейлерам в центральных регионах РФ

Власти Камчатки договорились о сотрудничестве с ведущими российскими торговыми сетями, которые будут продавать рыбу, поставленную предприятиями края, в центральных регионах страны.

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Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

«Начинаем прямую поставку камчатских минтая, горбуши и сельди на рынки центральных регионов страны. Совместно с Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями России — "Вкусвилл", "Гиперглобус", "Лента"», — написал Солодов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что решение создает дополнительные рынки сбыта для предприятий Камчатки, а также решает задачу по обеспечению продовольственной безопасности РФ.

«В этом году проект будем реализовывать в формате эксперимента. А в перспективе усилим работу, чтобы обеспечить доступность камчатской рыбы для жителей страны», — сообщил Солодов.