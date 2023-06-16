Президент Алжира выразил надежду на присоединение к БРИКС в ближайшее время

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил надежду на присоединение его страны к БРИКС в ближайшем будущем.

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Глава государства сделал соответствующее заявление, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. Президент Алжира также выразил заинтересованность своей страны в создании единой арабской валюты.

Ранее сегодня министр торговли и развития экспорта республики Тайеб Зитуни рассказал, что Алжир намерен создать зону свободной торговли с Россией. «Мы с нашими российскими партнерами планируем создать зону свободной торговли, которая будет называться CityFood Africa, в определенных районах Алжира. Надеемся, что этот проект станет основой для развития нашего товарооборота [с Россией], для роста объемов импортно-экспортных операций, чтобы они соответствовали уровню политических связей между нашими странами», — цитирует чиновника агентство. Затуни отметил, что Алжир активно использует практику создания зон свободной торговли, а также особых экономических зон, на базе которых уже развивается сотрудничество с такими странами, как Нигер и Сенегал.

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На начало 2023 года официальные заявки на вступление в БРИКС, в который входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, подали шесть государств — Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ, обладающие серьезным экономическим потенциалом и играющие важную роль в своих регионах и в мировой политике в целом. Среди других стран, проявляющих интерес к вступлению в БРИКС, — Аргентина, Турция, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Таиланд, Сенегал, Эфиопия. Многие из них принимали участие в саммитах БРИКС на высшем уровне и в других мероприятиях объединения.