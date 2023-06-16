Путин напомнил о необходимости избавлять бизнес от лишних проверок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бизнес не нужно проверять, если его работа не связана с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде.

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», — заявил российский лидер во время своего выступления на ПМЭФ.

Также глава государства указал о необходимости запустить механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что число проверок предприятий в РФ сократилось до исторического минимума: в 2022 году в России было проведено всего 340 тыс. проверок, лишь треть из которых пришлась на малый и средний бизнес.

В прошлом году, выступая на ПМЭФ, Путин говорил о необходимости «на постоянной основе отказаться» от проверок всего российского бизнеса, если его работа не связана с рисками причинения вреда.