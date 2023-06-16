Путин назвал одним из важнейших принципов России курс на открытость экономики

Ушедшие из России зарубежные компании освободили нишу размером около 2 трлн руб. и оставили после себя 2 млн кв. м торговых площадей.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые — небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины. Я на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом. В этом секторе экономики иностранцы ушли, в большинстве своем освободили до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 триллиона рублей. Ну, прекрасно: практически все уже занято нашими предпринимателями», — сказал президент в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин подчеркнул, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России, страна продолжает расширять контакты с надежными партнерами, несмотря на санкции.

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить — это рынки будущего, все это прекрасно понимают. С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы, и сейчас продолжают расти дальше. И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура», — подчеркнул президент.

Также глава государства указал на необходимость добиться увеличения притока инвестиций — к 2030 году он должен вырасти в пять раз, до 10 трлн руб.