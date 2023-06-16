Путин отметил, что отношения между Россией и ОАЭ развиваются «весьма успешно»

Владимир Путин встретился на полях Петербургского международного экономического форума с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

В начале беседы президент РФ выразил своему коллеге из ОАЭ благодарность за помощь в обмене удерживаемыми лицами в конфликте на Украине, передает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. Это имеет значение до конкретных людей, а это всегда самое главное», — заявил российский лидер.

Путин констатировал, что в целом отношения между Москвой и Абу-Даби развиваются «весьма успешно».

«Я знаю, что экономика Эмиратов, социальная сфера под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле для нас Эмираты очень хороший и комфортный партнер», — подчеркнул глава государства.