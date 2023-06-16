Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям

В России необходимо объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, совершенным в период моратория на штрафы.

Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент Владимир Путин.

«Предлагаю объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены во время действия моратория», — сказал глава государства. Он пояснил, что это позволит избежать привлечения к ответственности задним числом.

По словам президента, мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства в случае недружественных действий других стран продлят на следующий год.