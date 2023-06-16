Путин провозгласил новую экономическую доктрину

Россия нужна новая «проактивная экономическая политика». Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

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«Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития. О суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», — пояснил президент России.

Яркими событиями сессии стали и ответы Путина на вопросы о том, что он думает о применении ядерного оружия, о крахе доллара, а также рассказ президента о том, как евреи отзываются о Зеленском, и отказ давать советы Джо Байдену.

Запомнилось и выступление президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, который оценил усилия президента России в противостоянии глобальному доминированию США и назвал Путина «другом всего человечества, всех стран мира».

Выступление президента России на ПМЭФ в этом году ожидалось с особым интересом: если прошлогодняя повестка была посвящена тому, как выстоять в условиях санкций, то теперь от главы государства экономический форум хотел услышать, как страна будет развиваться в эпоху глобальных перемен. И Путин надежд не обманул: он озвучил и тезисы, и название нового курса — «проактивная экономическая политика». Строиться и реализовываться она будет государством в тесном взаимодействии с представителями делового сообщества.

«Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер, — констатировал президент в своем выступлении. — В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития — о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос.»

Такая экономика — ее часто называют экономикой предложения — предполагает, по словам Владимира Путина, масштабное наращивание производительных сил. И первым направлением ее развития является занятость и совершенствование ее структуры. Требуется повышать экономическую активность граждан, помогать им реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах.

«Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей, — сказал президент. — Несмотря на то, что в целом по стране она находится на историческом минимуме, в отдельных регионах она остается высокой. Важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий, в формате удаленной занятости.»

В регионах необходимо запустить проекты по переобучению взрослых людей новым специальностям, а для молодежи вузы и средние специальные заведения должны повысить ориентированность на получение работы после выпуска. Чтобы мотивировать учебные заведения, будет составляться их рейтинг на основании данных о трудоустройстве выпускников. А правительство и губернаторские аппараты будут ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики.

Повышению экономической активности населения, безусловно, должна способствовать привлекательная зарплата. Для этого, несмотря на низкую инфляцию, ежегодно на двузначную цифру в процентах будет повышаться МРОТ, и к 2030 году он станет, как минимум, вдвое выше по покупательной способности, чем теперь. При этом социальные выплаты на детей или уход за инвалидом в семье не будут больше зависеть от зарплаты.

«Многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет. Эти выплаты привязаны к доходу семьи. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию», — указал президент исполнительной власти.

Вторым направлением развития экономики предложения является расширение предпринимательской активности. В малом и среднем бизнесе в России сегодня занято 28 млн человек — это лучше, чем раньше, но недостаточно.

«Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают здесь первые шаги, в том числе в рамках социального контракта. Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам за счет государства», — сказал президент. Он также поручил главе Минфина Антону Силуанову продлить до 2030 года механизм зонтичных поручительств при кредитовании, причем увеличить объемы такого кредитования и круг субъектов, которые могут его получить.

В прошлом году Владимир Путин уже поручил ограничить число проверок бизнеса, и на этот раз сделал еще более решительный шаг: «Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», — распорядился он.

Третье ключевое направление развития экономики предложения связано с обеспечением роста инвестиций.

«Нужно добиться увеличения их притоков в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее двух триллионов рублей, а до 2030 года он увеличится в пять раз — до десяти триллионов рублей», — сказал президент.

Для этого предстоит раскрыть потенциал российского фондового рынка: запустить облигации с правом на долю в выручке компаний, позволить банкам участвовать в проектах в качестве акционеров. «А чтобы дополнительно поддержать, насытить наш фондовый рынок, принято специальное решение: когда иностранные владельцы продают российские активы, часть акций должна поступать на российскую биржу», — сообщил Путин.

Четвертое направление экономики предложения — увеличение производительности труда, в том числе за счет роботизации и освоения технологий искусственного интеллекта.



«В России в силу объективных демографических процессов предложение на рынке труда будет ограниченным, — констатировал президент. — В этих условиях нам крайне важно повысить темпы автоматизации. Буквально на днях состоялся запуск беспилотных грузовиков “КамАЗ” на федеральной трассе “Нева”. На улицах Москвы уже работают беспилотные такси “Яндекса”. Это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужно именно массовое внедрение подобных технологий.»

После программного доклада Владимира Путина пленарная сессия была продолжена выступлением президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о роли России в международном сотрудничестве и свободным общением на разные темы.

Модератор Дмитрий Саймс изложил позицию Запада, заключающуюся в том, что киевский режим якобы не может быть нацистским потому, что Зеленский — еврей. Владимир Путин ответил: «У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня последыши Гитлера. Полтора миллиона евреев были уничтожены на Украине прежде всего руками бандеровцев.»

Отвечая на вопрос об отказе от расчетов в долларах, президент сказал, что у России никогда не было и нет цели дедолларизации экономики. «Но США, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, порождают сомнения в надежности американской валюты. Поэтому резервы мировых стран в долларах стали сокращаться. Мы здесь ни при чем. Это они сами все делают своими руками», — сказал Путин.

Был задан вопрос и о том, готова ли Россия применить ядерное оружие в противостоянии с НАТО, на что Путин ответил: «К чему вы меня призываете, чтобы я весь мир напугал? Я не хочу весь мир пугать». Но заметил: «У нас такого оружия больше, чем у НАТО, и они об этом знают».

Уклонился Путин и от ответа на вопрос, какой совет он дал бы Байдену, сказав лишь, что Байден взрослый человек, и пусть он делает то, что считает нужным, а мы посмотрим и сделаем выводы.

Обращаясь к Путину в конце заседания, президент Алжира отметив его роль в противостоянии глобальному доминированию США, сказал: «Вы — друг всего человечества, друг всех стран мира», — и пообещал приложить личные усилия, чтобы помочь России остановить войну, которую блок НАТО развязал на Украине.

