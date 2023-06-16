Путин выступил за создание механизма ученического договора

Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость повышения уровня успешного трудоустройства выпускников российских учебных заведений.

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Выступая на ПМЭФ, глава государства отметил, что выполнению этой задачи мог бы способствовать «ученический договор», при котором обучение идет за счет работодателя, а учащемуся гарантируется устройство на работу на высококвалифицированную специальность.

Президент также призвал высшие и средние учебные заведения ориентироваться на повышение результата ключевых показателей эффективности и сформировать рейтинги, которые будут включать данные о числе занятых выпускников и прогноз востребованности тех или иных кадров на ближайшие пять лет.