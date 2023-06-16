Путин заявил о необходимости массового внедрения в РФ проектов с машинами-беспилотниками

В России предложение на рынке труда будет ограничено в силу демографических условий, в связи с этим необходимо развивать решения искусственного интеллекта, внедряя, в частности, беспилотные автомобили и робототехнику.

Статья по теме: На трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург вышли четыре беспилотных тягача «КамАЗа» Об этом в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, для технологического развития нужно автоматизировать целые рынки. «У нас есть успешные примеры», — подчеркнул президент. Путин отметил, что Россия входит в число лидеров формата цифрового государства.