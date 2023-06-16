Пять шагов к капитализму

Споры о том, нуждается ли российская экономика в больших переменах, прекратились ровно тогда, когда стало ясно, что западные санкции — штука не временная. В необходимости структурной перестройки сейчас убеждены практически все, дискуссия же идет о том, какой она должна быть. Авторы доклада «Отказ от госкапитализма — ключ к трансформации российской экономики» предлагают несколько шагов по увеличению роли современного производства и частного предпринимательство в нем. В документе звучат даже такие термины, как дискредитировавшая себя в конце прошлого тысячелетия «приватизация», и заставляющее поеживаться крупный бизнес «разукрупнение». Впрочем, специалисты из Института экономики роста им. Столыпина и Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) уже в анонсе доклада делают оговорку, что предлагают «умную реформу госсектора». Речь идет, в том числе, и о неспешности и осторожности предлагаемых шагов.

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Бизнесу показали зеркало

«Мы решили показать роль государства в текущей экономической модели России на отдельных примерах и рассмотреть возможные изменения на основе развития конкуренции, частного предпринимательства, отечественного производства», — говорится во введении к докладу, и наибольшая его часть представляет из себя зеркало, в котором наша экономика может рассмотреть, какова же она.

Доля государственного сектора в экономике России в прошлом, 2022 году, составила 56%, и это еще не предел: в «тучные» досанкционные годы она достигала и 70%. Для сравнения, в «социалистическом» Китае вклад государственных компаний в ВВП не превышает 40%, самая «плохая» на Западе в этом отношении Франция иногда достигает 30%, а у всех остальных, включая США, государственная доля в экономике колеблется в районе 17%. Настолько государственной экономики, как в нашей стране, нет больше ни у кого.

Из этой констатации можно сделать два противоположных вывода: государство занимает экономические ниши из-за пассивности частного сектора, или — частный сектор не приходит туда потому, что эти ниши уже заняты государством. Авторы доклада делают второй вывод, и предлагают государству подвинуться.

Если говорить об отдельных рынках, то доля государства в банковском секторе России — 65,9%, в электроэнергетике — до 90%, в транспорте — 73%, в транспортном машиностроении (кроме автопрома) — 57%.

При этом докладчики констатируют, что практически всю помощь, которая выделяется из бюджета и ФНБ на развитие производства, получают компании с государственным участием. А из частных компаний такую помощь получат участники только 3 (трех) проектов в текущем году.

В свою очередь частные компании жалуются на завышенное налогообложение (63% опрошенных), административные барьеры (57%), отсутствие поддержки со стороны государства (46%). Последнее место в ряду жалоб (13%) занимает преступность.

Как утверждают авторы доклада, монопольное положение госкомпаний на рынках создает дополнительные издержки для общества. Они проявляются не только в виде роста цен на продукцию монополий, но и в отсутствии стремления к повышению качества товаров и услуг. При этом госкомпании менее заинтересованы во внедрении передовых технологий и повышении производительности труда.

Существующий в России госкапитализм, по мнению экспертов, сдерживает развитие частного предпринимательства, особенно малого и среднего. В России МСП дают менее 20% валового продукта в то время, как в Нидерландах 63%, в Финляндии — 60%, одной из худших по этому показателю на Западе Великобритании — 51%.

Что делать

Назрела необходимость ухода от сложившейся структуры экономики с высокой долей участия государства, констатируют докладчики, и предлагают такие рецепты, как частичная приватизация, перенос приоритетов поддержки и стимулирования на частный сектор.

Авторы рекомендуют провести «Умную реформу госсектора», которая заключается в передаче части акций государственных предприятий в собственность других лиц (помимо пенсионного фонда это еще и «народная» приватизация и продажа убыточных ГУПов и МУПов за 1 рубль), при этом гарантией обеспечения национальной безопасности станет сохранение государственного контроля через механизмы «золотых акций».

Для развития частного бизнеса, кроме того, требуется общее снижение уровня процентных ставок и предоставление широких каналов рефинансирования, в том числе через развитие рынка облигаций.

Также авторы предлагают ограничить прибыль госмонополий в электроэнергетике, провести разукрупнение госкомпаний, выравнять условия конкуренции между частным и госсектором.

В налоговой сфере крайне важным докладчики считают предоставление реального инвестиционного вычета, позволяющего компенсировать инвестиции не менее, чем на 50 % за счет налоговых отчислений.

Ну и совершенно естественно, что предпринимательская деятельность должна быть обеспечена предсказуемой и безопасной правовой средой — с исключением необоснованного уголовного давления и состязательной судебной системой, обеспечивающей равноправие сторон.

Впрочем, последний тезис в России выдвигается уже не первый век.