Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии, об этом заявил первый зампред банка Александр Ведяхин в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка. Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах».