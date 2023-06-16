Спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательный бизнес-форум «Репутация» провели первую церемонию награждения спортивно-деловой премии «Чемпион»

«Спорт сегодня является активным участником всех международных форумов, организуемых Росконгрессом. Мы вместе решаем одну задачу – сделать так, чтобы спорт был нормой нашей жизни, чтобы всем было комфортно заниматься спортом, чтобы люди чувствовали, что спорт помогает им быть успешными и в бизнесе, и в реализации всех задач. Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов. Мы вместе, и мы преодолеем все трудности», – отметил Министр спорта Олег Матыцин, открывая церемонию.

"Главной темой Форума является суверенитет. И спорту отводится особая роль в формировании здорового, сильного общества. Бизнес активно помогает государству в развитии спорта. Мы видим, что как с каждым годом на Форуме расширяется спортивная программа, а ведущие компании презентуют свои спортивные проекты. Премия "Чемпион" может стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса", - сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Лауреатами премии «Чемпион» в различных номинациях стали:

– ПАО «Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;

– ПАО «ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;

– «Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;

– АО «ОХК «Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;

– ОАО «РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;

– ПАО «Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;

– ПАО «Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;

– ПАО «НК «Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;

– меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.

Награды вручали директор премии Элеонора Вакуленко и Анна Русска «Репутация».

Заместитель Министра спорта Одес Байсултанов вручил награду советнику генерального директора по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмиру Габдуллину.

В церемонии награждения также приняли участие: трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков, первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

От имени компаний награды получили: заместитель генерального директора «Фосагро» Светлана Афанасьева, директор департамента информации и рекламы «Роснефти» Ирина Андрианова, директор РЖД по коммуникациям – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Дмитрий Нагорных, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский, председатель Совета по развитию спорта «Норильского Никеля» Ирина Заболотная, президент спортивного клуба «Лукойл» Владимир Золотухин, пресс-секретарь Председателя Правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

На сцене домашнего театра Юсуповского дворца на премии «Чемпион» выступили первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, оперная певица Наталья Павлова, Пелагея и солисты Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Стратегическим партнером премии является деловое сообщество RRCC. Мероприятие прошло при поддержке спортивно-делового клуба «Чемпион».

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 30 мероприятий по 18 видам спорта.

Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».