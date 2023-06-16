В «Аэрофлоте» раскрыли детали схемы выкупа 47 лайнеров у зарубежных лизингодателей

Компания «Аэрофлот» ведет переговоры с иностранными лизингодателями о «страховом урегулировании» по 47 находящимся в операционном лизинге самолетам; в дальнейшем планируется выкупить эти машины.

Об этом сообщил глава перевозчика Сергей Александровский, пишет «Интерфакс».

По его словам, процесс выкупа самолетов в операционном лизинге оказался «чуть сложнее и дольше», чем предполагалось. «При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу», — заявил Александровский в ходе ПМЭФ.

Он уточнил, что в конечном итоге самолеты, о которых идет речь, станут собственностью специально сознанной лизинговой компании, в пользу которой перевозчик будет осуществлять лизинговые платежи.

Отмечается, что финансирование выкупа авиалайнеров осуществляется из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ», — рассказал Александровский, отвечая на вопрос, для чего необходимо формирование специальной лизинговой структуры. Глава компании пояснил, что эта струкрура «станет кэптивной для "Аэрофлота"».

На данный момент, согласно информации на сайте перевозчика, в авиапарке группы «Аэрофлот», в которую входят одноименная авиакомпания, а также «Россия» и лоукостер «Победа», 346 воздушных судов. По словам Александровского, 102 машины находятся только в российском реестре, выкуплено 18 самолетов, ранее находившихся в лизинге.

В марте глава Минтранса Виталий Савельев сообщал, что кабмин направил около 300 млрд руб. на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей; часть этих средств задействовал «Аэрофлот».