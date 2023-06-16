В «Аэрофлоте» заявили, что рассчитывают на поставку первых МС-21 и Ту-214 в декабре 2024 года

Группа «Аэрофлот» ожидает начало первых поставок МС-21 и Ту-214 в конце следующего года.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александро вский.

«По МС-21 и Ту-214 там четвертый квартал, декабрь 2024 года. То есть все сроки, которые изначально были заявлены производителем, и которые я уже озвучил, они сохраняются, их никто не корректирует», — цитируе т Александро вского ТАСС.

Глава компании отметил, что твердые контракты на поставку новых лайнеров пока не заключены, однако находятся «в очень высокой степени проработки и согласования».

При этом группе нужен в том числе российский широкофюзеляжный самолет, отметил топ-менеджер, хотя приобретения Ил-96 в плане у компании нет — сейчас она больше заинтересована в двухдвигательных широкофюзеляжных самолетах.

«Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет нам, безусловно, нужен, потому что мы обслуживаем, в том числе, такие важные социальные направления, как Дальний Восток, они должны быть комфортными для пассажиров. Относительно Ил-96 — у нас в планах его нет, но мы, безусловно, будем приветствовать создание нового российского дальнемагистрального судна. Ожидаем его увидеть двухдвигательным, экономичным, эффективным и безопасным. Сейчас такого судна нет, но мы ждем от промышленности запроса относительно ожиданий по эксплуатационным характеристикам такого самолета», — подчеркнул Александровский.