В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары

Гидрометцентр РФ установил в Москве и Подмосковье предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Как сообщается на сайте метеослужбы, с 11:00 до 18:00 пятницы, 16 июня в Москве ожидается до 30 градусов тепла, действует высокая пожарная опасность четвертого класса.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 17 июня, в мегаполисе также будет жарко — до 29 градусов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, температурный рекорд для 16 июня в Москве был установлен в 1946 году; тогда столбики термометров поднимались до 32,5 градуса. «Температура в городе сегодня на три градуса превысит климатическую норму», — отметил собеседник агентства.