В Центробанке спрогнозировали переход на российские платежные системы внутри РФ в течение трех лет

В ближайшие три года расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически исчезнут.
Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. «Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — цитирует Скоробогатову ТАСС.
По ее словам, международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные платформы в течение пяти лет. «Я считаю, что на горизонте пяти лет мы станем свидетелями того, как международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Будет интеграция между крупными странами. И мы бежим здесь очень быстро. Мы промышленно платформу создали в мае. И как только будет принят закон, мы начинаем на реальных операциях работать с цифровым рублем», — сказала зампред ЦБ.
Она отметила, что доля безналичных расчетов в розничных платежах в РФ достигла 81,2% и продолжит расти. «Последние цифры по доле безналичных расчетов в розничном обороте у нас, коллеги, — это 81,2%. И мы, как ЦБ, будем менять прогноз, что мы планировали на конец года 80%, по нашим ожиданиям это будет 83-84%», — подчеркнула она.