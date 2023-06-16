В Центробанке спрогнозировали переход на российские платежные системы внутри РФ в течение трех лет

В ближайшие три года расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически исчезнут.

Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. «Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — цитирует Скоробогатову ТАСС.