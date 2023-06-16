Василий Матюшевский: «В нынешних условиях мы создали новую двухкомпонентную стратегию развития Банка БелВЭБ»

— Банк БелВЭБ входит в группу ВЭБ. Скажите, какие сейчас задачи ВЭБ ставит перед вами и как они поменялись за последний год?

— Немножко справки для того, чтобы мы понимали, о чем идёт речь: Банк БелВЭБ традиционно был универсальным коммерческим банком. По большей части он специализировался на работе с крупнейшими крупными клиентами, в каком-то смысле это и соответствовало мандату группы в ВЭБ.РФ. В новых экономических реалиях перед нашей группой, в том числе Банком БелВЭБ, встал вопрос, что же делать дальше. Потому что мандат исключительно коммерческого банка стал ограничен. В итоге уже к концу прошлого года мы смогли достаточно адекватно отреагировать на вызовы. Доверие, которое нам оказали наши кредиторы и клиенты, мы оправдали. С прошлого года мы начали восстанавливать объём бизнеса, это уже начиная с IV квартала, и совместно предложили рынку новую альтернативу стратегии Банка БелВЭБ, так называемую двухкомпонентную стратегию.

С одной стороны, мы не утратили мандата классического коммерческого банка, а с другой стороны, мы пытаемся в полном объёме реализовать мандаты института развития на территории Республики Беларусь в рамках группы ВЭБ. При этом полностью соответствуем пруденциальным требованиям классического коммерческого банка. Поэтому такая очень непростая модель, тем не менее она максимально отвечает вызовам современного периода. Насколько она получится, наши клиенты и партнёры скажут. На наш взгляд, она даёт уже серьёзные результаты.

— Помимо госкорпорации ВЭБ у вас есть опыт взаимодействия с другими институтами развития?

— Во-первых, у нас в стране есть аналогичный институт, это так называемый Банк развития Республики Беларусь, поэтому мы с ними тесно взаимодействуем. Кстати, у нас подписан в прошлом году трехсторонний меморандум между ВЭБ, Банком развития и Банком БелВЭБ по реализации мандата развития на территории Республики Беларусь, который мы активно реализуем.

— Когда мы слышим словосочетание «институт развития», хочется спросить, как вы сейчас видите концепцию развития белорусской экономики. Как она изменилась в результате кризиса? Понятно, что это не универсальный ответ, но ваше личное мнение.

— Сегодня и вчера на площадке Питерского форума много об этом говорили, и я абсолютно искренне скажу, что та ситуация, с которой уже столкнулась Республика Беларусь, в принципе не отличается от ситуации, в которой оказалась Российская Федерация. Для нас этот кризис стал ещё жёстче, потому что экономика Белоруссии несколько меньше по своим объёмам. Поэтому и вызов был более серьёзным. Тем не менее потихоньку наша экономика адаптируется, мы ищем другие рынки, мы ищем других партнёров, мы ищем ответы на технологические вызовы, с которыми мы столкнулись. И, на мой взгляд, такие ответы находятся.

— А какие проекты самые крупные или самые заметные вы взяли в обойму за последний год?

— На самом деле у нас больше десятка крупных проектов, которые реализуются на территории Республики Беларусь совместно с нашей группой, потому что ВЭБ это и другие институты, которые достаточно активно взаимодействуют с нами на территории в республике. Из последнего был очень интересный проект, который мы запустили буквально месяц-полтора назад — это проект модернизации «Гродно Азот». Это большое предприятие, которое занимается выпуском азотных удобрений, и это достаточно большой амбициозный проект, в котором мы участвуем.

— Желаю удачи, пусть следующий год принесёт больше проектов, больше успехов!

— Спасибо большое, и вам удачи.