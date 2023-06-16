Вице-мэр Ефимов: малых и средних предприятий в Москве стало на 8,5% больше за год

В реестре малых и средних предприятий (МСП) столицы по состоянию на начало июня текущего года количество зарегистрированных субъектов – компаний и предпринимателей – достигло 889,5 тысяч, что на 8,5% больше, чем в июне 2022 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Среди юридических лиц – число субъектов МСП выросло на 9,3% до 489,3 тысячи. А за период с 2011 по 2022 год их количество в столице возросло почти в 1,7 раза. Число индивидуальных предпринимателей за этот же период выросло на 7,6%, до 400,2 тысячи, добавил Ефимов.

Численность персонала МСП выросла на 4,4% и составила почти 2,2 млн человек. Более 93% (2,1 млн человек) трудоустроены у юридических лиц – субъектов МСП, а за год их численность возросла на 3,8%. У ИП работают почти 142 тысячи человек, их количество за год увеличилось на 13,1%.

Больше всего субъектов МСП заняты в торговле – 282 тысячи, или 31,7% от общего числа. За год их количество выросло на 14,5%, следует из данных департамента экономической политики и развития Москвы. Второе место по популярности занимают сфера строительства и операции с недвижимостью: число субъектов МСП увеличилось на 13,2% – до 188 тысяч. Высокие темпы демонстрируют обрабатывающие производствах и ИТ, где за год прирост составил 6,8% – до 48 тысяч, и 6,1%– до 45 тысяч соответственно.

Как отметили в пресс-службе комплекса, сектор МСП более устойчив к негативным внешним факторам из-за возможности быстрой оптимизации логистических цепочек. Немаловажную роль играют и меры поддержки. Так, в Москве бизнес может воспользоваться различными инструментами: субсидиями и грантами, компенсациями процентов по кредитам, отсрочкой и мораторием на повышение арендных ставок, льготной арендой для импортозамещающих производств и другими мерами.