Вице-мэр Ефимов: ВРП Москвы растет интенсивнее общероссийских темпов в 1,6 раза

Экономика столицы показывает высокую динамику: за пять лет с 2016 по 2021 годы валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на 16,3%, что в 1,6 раза выше темпов по стране. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на сессии «Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности» XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Отрасль, которая оказала большой вклад в рост показателей – информация и связь. За пять лет она выросла на 73,9%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,3% до 8,5%. Дополнительный импульс сектору дала пандемия и эпидемиологические ограничения, из-за которых стали активнее внедряться цифровые сервисы, пояснил Ефимов. Так, за 2021 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла на 27,3%.

Обрабатывающая промышленность также значительно повлияла на рост ВРП. За счет развития технопарков и высокотехнологичных производств добавленная стоимость отрасли за 2016–2021 годы увеличилась на 22,6%, а доля в структуре ВРП – с 10,5 до 15,6%. Это произошло, в том числе, из-за положительной динамики в оптике и электронике, машинах и оборудовании, производстве транспортных средств, химических продуктов, а также фармацевтике и производстве продуктов питания, следует из данных департамента экономической политики и развития города.

Нефтепереработка тоже внесла свой вклад: с 2016 года на Московском НПЗ завершили второй этап модернизации и установили комплекс переработки нефти Евро+. Проект подошел к финалу во втором полугодии 2020 года, а в 2021 установка вышла на проектную мощность.

Рост также наблюдался в строительном секторе и операциях с недвижимостью, добавленная стоимость которых за пять лет выросла на 15,2%, а доля отрасли в ВРП Москвы достигла 18,8%. В период с 2017 по 2020 год в Москве ежегодно вводили в эксплуатацию порядка 9,9 млн кв. метров недвижимости, а в 2021 году установили рекорд – 16 млн кв. метров, отметили в Аналитическом центре Москвы.