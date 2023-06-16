Владимир Ефимов: производство продуктов в Москве в январе-апреле выросло на 17,2%

Производители пищевой продукции, которых в столице более 250, увеличили выпуск продуктов на 17,2% за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Предприятия столицы все чаще используют в производстве российское сырье и оборудование для наращивания мощностей. На пищевых заводах Москвы на данный момент трудятся более 60 тысяч человек, добавил он.

Влияние на рост показателей в значительной степени оказывает поддержка города, подчеркнул заместитель мэра. Льготами и преференциями охвачены производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой пищевой продукции. При этом 24 производителя обладают статусом промышленного комплекса, который дает доступ к налоговым льготам.

Некоторые заводы привлекли льготные инвесткредиты, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На данный момент по этой программе одобрили сумму, превышающую 6 млрд рублей. Компании направят средства на модернизацию площадок.

Помимо этого, одному из инвесторов в пищевой отрасли в прошлом году предоставили землю в аренду за рубль для реализации масштабного инвестиционного проекта в ТиНАО. Предполагается, что там разместятся небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой пищевой продукции.

Производители могут получить консультацию в Центре поддержки промышленности, где найдут ответы на вопросы по мерам поддержки, локализации, финансированию и кредитованию предприятий, подбору альтернативных поставщиков, взаимодействию с органами власти и другим, напомнили в пресс-службе комплекса.