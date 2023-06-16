Владимир Ефимов: за январь-апрель 2023 года оборот платных услуг в Москве вырос на 11%

Московские предприятия оказали платных услуг населению за первые четыре месяца 2023 года на сумму 968,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 11,1% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Большая часть оборота пришлась на электронные сервисы, сферы культуры и спорта, а также гостиничный и туристический бизнес. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Сфера услуг Москвы демонстрирует уверенный рост: если в столице оборот за январь-апрель увеличился на 11,1%, то в среднем по стране этот показатель был на уровне 4,8%, рассказал заместитель мэра. Сектор услуг, в отличие от торговли, меньше подвержен давлению санкций и более устойчив к негативным внешним факторам, поэтому столичные предприниматели смогли быстро адаптироваться к новым экономическим реалиям и заполнить освободившиеся ниши, считает Ефимов.

Цифровые сервисы лидируют по обороту: в сопоставимых ценах рост за январь-апрель составил 77,5% – до 61 млрд рублей. На втором месте оказались учреждения культуры и спорта, их выручка выросла на 28% – до 43,6 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров гостиничный и туристический бизнес, который нарастил оборот до 33,2 млрд рублей, что на 26,4% больше, чем в январе – апреле 2022-го.

Как следует из данных департамента экономической политики и развития Москвы, в январе – апреле оборот в сфере образования вырос на 15,5% – до 84,7 млрд рублей. Объем транспортных услуг увеличился на 13,1% – до 284,5 млрд рублей.