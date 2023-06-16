ВСУ безуспешно пытались атаковать на нескольких участках Запорожского направления — Путин

Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у Киева нет.

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Об этом в ходе выступления на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

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«Самое главное — нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные», — заявил российский лидер. Он отметил, что кое-где украинским подразделениям удается дойти до первой линии, а где-то этого им этого сделать не удается.

«Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы», — сказал президент.

Киев был вынужден начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать Западу результаты до наступления зимы, сообщила ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Как отмечается в материале издания, официальные лица в Киеве предупреждали западных союзников, что контрнаступление повлечет большие человеческие жертвы и потери техники, но было необходимо как можно скорее показать результаты.



