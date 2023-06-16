Ефимов: компаниям Москвы выдали более 240 млрд рублей льготных кредитов

По программе льготного кредитования с марта 2022 года около 90 столичных предприятий смогли получить более 240 млрд рублей в кредит. Средства были привлечены для пополнения оборотных средств, развития производств и строительства нежилых объектов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Власти Москвы постоянно дорабатывают программу, опираясь на запросы предприятий и внешние изменения. Например, в июле 2022 года ставку по льготным кредитам по инвестпроектам понизили с 9% до 3%, а максимальный размер кредита увеличили с 1 млрд до 3 млрд рублей.

По инвестпроектам помощь получат почти 30 столичных промышленных предприятий, которые занимаются производством косметики, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов, а также компании, занимающиеся переработкой отходов и других отраслей. За счет поддержки города они смогут занять освободившиеся на отечественном рынке ниши, увеличат долю на российском рынке, а также повысят эффективность работы и качество изготавливаемых изделий, считает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Для получения средств по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки. Далее средства начисляются в банк, где компания открыла счет, пояснили в пресс-службе комплекса.