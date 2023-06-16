Ефимов: в Москве инвестиции в производства выросли в 1,7 раза почти до 400 млрд рублей

Промышленные предприятия увеличили инвестиции в развитие своих производств до 396,5 млрд рублей в 2022 году, что выше показателей 2018 года в 1,7 раза. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

За пять лет общий объем инвестиций превысил 1,5 трлн рублей, добавил заместитель мэра. Дополнительное финансирование помогло предприятиям активнее заниматься собственным развитием, открывать новые рабочие места, и помогло нивелировать негативные последствия от введения санкций.

Для улучшения инвестклимата в столице действуют ряд мер поддержки для бизнеса. Среди них, возможность арендовать землю по льготной ставке за один рубль в год под производства по масштабным инвестиционным проектам. Так предприниматели могут в короткие сроки наладить выпуск продукции.

Помимо этого, предприятиям могут присвоить статус промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта, напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Такие статусы позволяют получить льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу, арендным платежам и другие преференции, которые снижают общую налоговую нагрузку до 25%.

Производители также могут получить консультации в Центре поддержки промышленности. Организация предоставляют помощь по вопросам мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим.