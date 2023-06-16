Европа скоро останется без крупнейшего месторождения газа

Соседям Нидерландов необходимо срочно искать новых поставщиков газа. На поиски у них осталось менее четырех месяцев. Голландское правительство назвало дату окончательного закрытия крупнейшего на континенте газового месторождения. Последние кубометры газа для поставок в страны Западной Европы будут добыты на Гронингенском месторождении 30 сентября, а на следующий день, пишет Bloomberg, на нем прекращаются все работы, и оно окончательно и полностью закрывается.

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Естественно, это очень неприятный сюрприз для Брюсселя. Причем, голландские политики припасли его на самое неподходящее время — канун начала на континенте осенне-зимнего отопительного сезона, когда на «голубое топливо» особенно высокий спрос. Гаага ранее не называла точной даты и говорила, что намерена закрыть Гронингенское месторождение из-за угрозы землетрясений (прямую связь между которыми и бурением скважин неопровержимо доказали ученые) до 1 октября 2024 года. Однако в конце концов премьер-министр Рютте решил сделать это на год раньше.

Понять Марка Рютте, который, можно сказать, нанес Брюсселю удар в спину, несложно. Добыча газа в Гронингене началась в 1963 году, а землетрясения — в 80-е годы. Многие сотни подземных толчков за последние 40 лет повредили и разрушили тысячи зданий. Решение окончательно закрыть месторождение 1 октября 2023 года правительство Нидерландов приняло через несколько дней после голосования в парламенте королевства о доверии. Голосование о недоверии правительству было спровоцировано сильным недовольством простых голландцев, обвинявших власти в бездействии и наплевательском отношении к их безопасности.

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Естественно, на появление даты окончательного закрытия Гронингенского месторождения первым отреагировал газовый рынок континента и Нидерландов. Известие о том, что подготовка к предстоящей зиме резко осложняется, вызвало очередной скачок стоимости газовых фьючерсов TTF, которые вчера подорожали более чем на 30%. На момент закрытия биржи в Амстердаме 15 июня они стоили 49 евро за МВт-час (515 евро за тысячу кубов). Несмотря на то, что добычу на этом месторождении начали снижать давно и сейчас гронингенский газ составляет незначительную часть газового баланса континента, он считался очень важной подстраховкой. В случае каких-либо ЧП — например, очень холодной зимы или остановки работы на месторождениях Норвегии, главного сейчас поставщика газа для Европы — голландские газовики всегда могли временно резко увеличить добычу газа в Гронингене, чтобы закрыть брешь.

Сейчас добыча газа на месторождении снижена до минимума. За 3,5 месяца, оставшиеся до его закрытия, на нем будет добыто еще 2,8 млрд кубометров газа. В Гааге пытаются успокоить Брюссель, говоря, что решение о закрытии можно будет временно отменить в случае аномально холодной зимы или, скажем, нового энергетического кризиса. Для возобновления добычи «голубого топлива» потребуется около двух недель. С другой стороны, известно, что голландские власти прорабатывают возможность заливки скважин на Гронингенском месторождении бетоном в 2024 году.

Правительство Нидерландов в начале года обещало в течение 30 лет выделить жителям Гронингена 22 млрд евро в качестве компенсации убытков, причиненных землетрясениями. Из приблизительно 327 тыс. зданий в регионе пострадали от подземных толчков, вызванных добычей газа, как минимум 127 тыс. За последние 10 лет были снесены более 3300 домов, проживание в которых стало небезопасным. Эту статистику приводит специальный институт, который занимается исключительно изучением последствий добычи газа на Гронингенском месторождении. Кстати, после закрытия месторождения он станет не нужен и, возможно, будет закрыт, а его сотрудникам придется искать новую работу.

Так что готовиться к закрытию Гронингенского месторождения необходимо не только соседям Нидерландов, но и самому королевству — деньги, полученные от продажи газа, были последние 60 лет, главным источником поступлений в бюджет.