Что следует учитывать при выборе наркозно-дыхательного аппарата?

Исходя из принципов функционирования, эти устройства подразделяются на три разновидности:

закрытые;

полузакрытые;

полуоткрытые.

В зависимости от способа монтажа, НДА делятся на:

напольные;

настенные;

переносные.

Перед приобретением НДА для стационара (подробности можно узнать на https://medsyst.ru/catalog/narkozno-dykhatelnye-apparaty/) необходимо определиться с направлениями его использования. Практичной покупкой станет универсальный НДА с малым минимальным дыхательным объемом (от 20 миллилитров), подходящий для педиатров. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются модульные НДА, которые можно составлять из отдельных элементов в соответствии со своими нуждами.

В число важнейших критериев, которыми необходимо руководствоваться при выборе НДА, входят:

точность дозировки наркотического медпрепарата;

число режимов вентиляции;

возможность поддерживать требуемый дыхательный объем;

количество креплений для испарителей;

автопроверка правильности фиксации испарителя;

характеристики дисплея;

функционирование в автономном режиме от батареи, что крайне важно для использования в экстренной обстановке;

наличие тревожных индикаторов, отображение кривых на экране;

надежность датчиков потока, от чего напрямую зависит частота их замены;

защита от утечек, определение их числа при функционировании аппарата в автоматическом режиме;

удобство управления и настроек;

стерилизация контура при помощи автоклава для предотвращения попадания возбудителей инфекционных заболеваний в дыхательные пути пациента;

эргономичность устройства, в частности, легкость открывания канистры абсорбера углекислого газа;

совместимость с полуоткрытыми, полузакрытыми и закрытыми контурами.

Еще один важный критерий выбора качественного НДА заключается в наличии встроенного пульсоксиметра. Определение уровня сатурации в процессе подачи анестезии повышает эффективность использования устройства и безопасность пациента. Кроме того, эффективность эксплуатации НДА возрастает благодаря пневмоприводу с электроуправлением, которым оснащены некоторые модели.

Перед приобретением НДА следует удостовериться в том, что все его части успешно прошли тестирование на прочность и полностью отвечают стандартам, установленным производителем. При выборе этого устройства, как и при выборе любого другого медоборудования, важнейшую роль играет бренд. Ведь фирмы, заботящиеся о своей репутации и долго работающие в данной области, не совершают ошибок при разработке и выпуске данных изделий.