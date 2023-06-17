Что следует учитывать при выборе наркозно-дыхательного аппарата?

Исходя из принципов функционирования, эти устройства подразделяются на три разновидности:
- закрытые;
- полузакрытые;
- полуоткрытые.
В зависимости от способа монтажа, НДА делятся на:
- напольные;
- настенные;
- переносные.
Перед приобретением НДА для стационара (подробности можно узнать на https://medsyst.ru/catalog/narkozno-dykhatelnye-apparaty/) необходимо определиться с направлениями его использования. Практичной покупкой станет универсальный НДА с малым минимальным дыхательным объемом (от 20 миллилитров), подходящий для педиатров. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются модульные НДА, которые можно составлять из отдельных элементов в соответствии со своими нуждами.
В число важнейших критериев, которыми необходимо руководствоваться при выборе НДА, входят:
- точность дозировки наркотического медпрепарата;
- число режимов вентиляции;
- возможность поддерживать требуемый дыхательный объем;
- количество креплений для испарителей;
- автопроверка правильности фиксации испарителя;
- характеристики дисплея;
- функционирование в автономном режиме от батареи, что крайне важно для использования в экстренной обстановке;
- наличие тревожных индикаторов, отображение кривых на экране;
- надежность датчиков потока, от чего напрямую зависит частота их замены;
- защита от утечек, определение их числа при функционировании аппарата в автоматическом режиме;
- удобство управления и настроек;
- стерилизация контура при помощи автоклава для предотвращения попадания возбудителей инфекционных заболеваний в дыхательные пути пациента;
- эргономичность устройства, в частности, легкость открывания канистры абсорбера углекислого газа;
- совместимость с полуоткрытыми, полузакрытыми и закрытыми контурами.
Еще один важный критерий выбора качественного НДА заключается в наличии встроенного пульсоксиметра. Определение уровня сатурации в процессе подачи анестезии повышает эффективность использования устройства и безопасность пациента. Кроме того, эффективность эксплуатации НДА возрастает благодаря пневмоприводу с электроуправлением, которым оснащены некоторые модели.
Перед приобретением НДА следует удостовериться в том, что все его части успешно прошли тестирование на прочность и полностью отвечают стандартам, установленным производителем. При выборе этого устройства, как и при выборе любого другого медоборудования, важнейшую роль играет бренд. Ведь фирмы, заботящиеся о своей репутации и долго работающие в данной области, не совершают ошибок при разработке и выпуске данных изделий.