До конца июня мировые индексы могут упасть на 5%

Даже исходя только из названия, вчера был подходящий день для того, чтобы затормозить ралли, разогнанное хайпом на искусственном интеллекте (ИИ) – на биржевом сленге это «Ведьмина пятница», Quadruple witching day. Так называют день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции.

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И вчера истекали именно четыре вида фьючерсов и опционов на индексы и акции объемом в $4,2 трлн. На это наложились ребалансировки самих фондовых индексов, а также длинные выходные – в ближайший понедельник биржи в США не работают (отмечается Джунтинс – День освобождения рабов).

С последним было бы в любом случае связано закрытие части позиций, но на этот раз шли еще и сделки, связанные с экспирацией деривативов. В дни квартальной экспирации (а также перед ними и после них) бывает всякое – всплеск рыночной активности порождает непредсказуемые движения, исторические развороты трендов, а в 1987 году ближайший понедельник стал худшим для индекса Dow в истории.

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Так, жестко, конечно, выходит нечасто. Но самым меньшим, чего можно ждать от такой пятницы, бывает рост объемов торгов – и он вчера оказался серьезным. По данным Cboe Global Markets, в США из рук в руки перешло 17,4 млрд акций на $852,9 млрд против 9,9 млрд штук на $495,4 млрд в прошлую пятницу.

Да и движения рынка были под стать репутации дня. С утра S&P 500 и Nasdaq Composite переписали максимумы с апреля прошлого года, а затем их стало бросать из жара в холод, пока они не закрыли день снижением на 0,4% и 0,7% соответственно.

Тем самым они прервали свои выдающиеся серии из шести подряд дней роста. Ничего похожего S&P 500 не показывал с ноября 2021 года – пика технологических акций. Dow Jones Industrial Average, который этим, как и вообще заметным ростом в текущем году, похвастаться не мог, тем не менее тоже упал – на 0,3%.

Но по итогам недели все они вновь оказались в плюсе. Для S&P 500 и Nasdaq Composite она даже оказалась лучшей с марта. Технологический индекс на волне ралли из-за ИИ показал прирост восьмую неделю подряд – лучшая серия с февраля 2019 года. Такое случалось лишь четыре раза в этом столетии – и в половине случаев на следующей неделе серия прерывалась. Сейчас шансы на это еще выше.

Такие серии потому и редки, что любой рост хотя бы иногда да найдет, на чем споткнуться. А сейчас акции технологических компаний совершенно очевидно перекуплены. И неудивительно, что именно самые дорогие из них – Apple и Microsoft – вчера, обновив исторические максимумы, развернулись и повели индексы вниз. Обе с начала года прибавили более 42%, но вчера закрыли день в минус.

При этом настроение публики подскочило до уровней пузыря пандемии. Она перешла от страха рецессии к жадности – и боится упустить свой шанс. На этой неделе опрос American Association of Individual Investors, показал, что оптимизм индивидуальных инвесторов в отношении перспектив акций на ближайшие полгода буквально взлетел. Он достиг уровня ноября 2021 года, когда был установлен исторический максимум Nasdaq.

Это, конечно, не самый надежный индикатор в смысле указания на точное время спада, но о перегреве в мозгах и на рынке он все-таки свидетельствует. Неудивительно, что, по данным Refinitiv Lipper, фонды акций США получили на этой неделе максимальный чистый приток средств с февраля 2021 года – $18,85 млрд.

Между тем за плечами уже более чем солидный рост. Его в иных условиях хватило бы не на полгода, а на пару-тройку лет. S&P 500 прибавил с начала года 14,9%, а от осеннего минимума – 26,3%. А Nasdaq 100, на который технологические гиганты влияют особенно сильно, вырос только с января на 37,9%, а от «дна» – на 44,5%.

Но никто не отменял ни перспективы рецессии, ни высоких ставок. Минфин США и ФРС заняты откачкой ликвидности с рынка: первый проводит масштабные размещения казначейских векселей, а вторая – количественное ужесточение. До конца июня пройдет крупнейшая ребалансировка портфелей с 2021 года: по оценке JPMorgan, будет продано акций на $150 млрд, что снизит мировые индексы на 5%.

И вполне понятно, почему Citigroup вчера решила выступить с предупреждением о том, что ралли американских акций вот-вот иссякнет. Вчера S&P 500 закрылся на 4409,6 пунктах – и теперь стратеги банка во главе со Скоттом Хронертом ждут падения индекса до 4000 к концу года, установив цель 4400 на середину 2024-го.



