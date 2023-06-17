В Кремле объяснили, от чего зависят границы «санитарной зоны» на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков объяснил, от чего будут зависеть размеры «санитарной зоны» на Украине.

По словам представителя Кремля, границ у такой зоны нет, так как он зависят от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить российскую территорию, передаёт ТАСС.

«Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», – подчеркнул Песков, добавив, что основная цель таких границ понятна: чтобы они этими вооружениями не доставали до российских граждан.

Отвечая на вопрос, имеется ли дедлайн, после которого начнётся создание «санитарной зоны», пресс-секретарь главы государства отметил, что по сути этот процесс ведется «уже полтора года».

«Не может быть ни новой, ни старой "санитарной зоны", она может быть только одна. Это продолжение той работы, которая ведется», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин на недавней встрече с военкорами заявил, что если прилёты с Украины на российскую территорию продолжатся, то надо будет рассмотреть вопрос создания на Украине «санитарной зоны», откуда до наших регионов будет не достать.

