Лидеры семи стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Стрельне, где в эти минуты начинаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

В состав миротворческой миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда, передаёт ТАСС.

16 июня африканские лидеры посетили столицу Украины, где у них состоялись переговоры с главой «незалежной» Владимиром Зеленским, в ходе которых они призвали его завершить конфликт до того, «как всё будет потеряно».

Напомним, в середине мая текущего года президент ЮАР Рамафоса заявил, что представил Путину и Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Тогда же он сообщил, что Россия и Украина согласились принять миссию глав африканских государств.