Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Министерство обороны России на брифинге 17 июня сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции.

По данным, которые доложил официальный представитель военного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 16 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, цель удара достигнута – назначенный объект был поражён.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки российской армии успешно отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка (ЛНР), Новокалиново, Первомайское и Марьинка (ДНР). В районах населённых пунктов Марьинка и Новгородское (ДНР) авиация ВС РФ нанесла поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 340 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30 и БМП.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое (ДНР) и Левадное (Запорожская область). Ликвидировано до 30 украинских боевиков, 2 танка и 2 БМП.

На Запорожском направлении ВС РФ отразили 3 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное (Запорожская область). В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районе населенного пункта Степовое (Запорожская область) уничтожено 5 боевых бронированных машин. Общие потери ВСУ на этих двух направлениях за последние сутки составили свыше 235 украинских боевиков, 14 боевых бронированных машин, 4 танка, 2 БМП, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР) Серебрянского лесничества. В районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено до 50 украинских боевиков, 2 самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», 2 гаубицы (Д-20, Д-30) и БМП.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое (Харьковская область). В районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР) ликвидирована украинская ДРГ. Всего на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских боевиков, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и бронетранспортёр.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 40 украинских боевиков, 2 автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах. В районе населённого пункта Ямполь (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. В районе населённого пункта Дачное (ДНР) поражён радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населённых пунктов Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены 2 радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе Краматорска (ДНР) сбит вертолет Ми-24 ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 6 РСЗО «Ураган» и HIMARS, уничтожили 16 БПЛА в районах населённых пунктов Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 239 вертолётов, 4 668 дронов, 426 ЗРК, 10 047 танков и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины РСЗО, 5 141 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 996 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных БПЛА. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.