Овчинский: инвесторы помогут создать в Москве более 10,5 тысяч рабочих мест

Порядка 10 соглашений о создании новых рабочих мест заключили в столице с начала 2023 года. Так, по программе мест приложения страда построят 12 объектов, где будет создано более 10,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Рабочие места по городской программе начали открывать в 2020 году. За это время заключили 43 соглашения, 10 из них подписали в этом году. Инвестиции на новые проекты превысят 29,6 млрд рублей, добавил Овчинский.

Промышленный комплексы, которые обеспечат работой москвичей, появятся в Зеленограде, где построят три объекта для трудоустройства более 400 человек. На севере столицы возведут логистический комплекс, а на юге – детский сад. Реализация этих проектов позволит создать свыше 90 рабочих мест.

Больше всего объектов появятся в ТиНАО: здесь построят центры инноваций и импортозамещения, центр для тренировки сборных России по баскетболу, офисно-торговый и бизнес-центры, логистический комплекс и детский сад-школу. Благодаря им более 10 тысяч человек смогут получит работу.

Программа стимулирования создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. Застройщики получают льготы от города взамен на создание рабочих мест. Первоначально программа распространялась на промышленные объекты, но затем перечень для предприятий науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.