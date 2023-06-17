Сечин: зелёный переход принёс катастрофические последствия

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что зелёный переход принёс катастрофические последствия.

По его словам, действиями безответственных регуляторов, по сути, введён запрет на инвестиции в традиционную энергию, передаёт РИА Новости.

«Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках, – подчеркнул глава «Роснефти». – Всё это было усугублено воздействием пандемии».

Более того, как отметил Сечин, авторы зелёного перехода, навязывающие в одностороннем порядке определённые стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база.

Как ранее писал «Эксперт», правительство Германии готовит программу, в соответствии с которой энергоёмким компаниям будет предоставлена господдержка по переходу на углеродно-нейтральные технологии производства. На эти цели планируется в течение 15 лет выделить около 50 млрд. евро.

При этом данная программа будет реализовываться в условиях, когда промышленность Старого Света испытывает серьёзное давление из-за высоких затрат на сырьё, энергию и рабочую силу.