Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону СВО

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области.

Министру, в частности, доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также её подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в СВО, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки формируемых подразделений.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру, что сейчас на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону СВО более 4-х тыс. различных артиллерийских установок.

При этом, по его словам, в самое ближайшее время планируется дополнительно направить в зоне СВО ещё свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.

Кроме того, в ходе проверки Шойгу доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в проведении технического обслуживания вооружения и военной техники в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Как ранее писал «Эксперт», Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонзаказа предприятиями ОПК Калужской области.

В частности, глава Минобороны проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей ВС РФ, при этом министру были представлены «перспективные образцы средств РЭБ».