Сумеет ли Швеция справиться с девятым валом преступности?

На месте массового расстрела на юге Стокгольма полиция обнаружила 21 гильзу, сообщает норвежский медиаресурс Aftenposten. Это был теплый субботний день в пригороде Фарста. Внезапно преступники открыли огонь возле метро. Пострадали 4 человека. По данным полиции, было применено армейское автоматическое оружие. 15-летний подросток скончался на месте. Еще один 15-летний паренек получил ранения. Женщина в возрасте 60 лет ранена в колено, когда пыталась разблокировать свой велосипед; а 45-летний мужчина скончался от ран в больнице.

Полиция пока не сообщает, что стало причиной массового расстрела. Два свидетеля живы и это дает надежду, что виновные будут наказаны. Начальник полиции Стокгольма Макс Окервалл заявил, что существует риск мести.

Журналисты Aftenposten обратились за комментариями к криминологу из университета Мальмё Манне Гереллу, специалисту по шведским преступным группировкам.

«Мишенью чаще всего становятся молодые люди, — объяснил он. — У нас есть 15-летние подростки, стреляющие из автоматов, и 15-летние подростки, расстрелянные из автоматов. Это безумие».

В последние годы полиция бьет тревогу: и жертвы, и преступники становятся всё моложе. Подростков вербуют взрослые бандиты, потому что несовершеннолетним в Швеции выносят более мягкие приговоры. Этих подростков часто называют «дети-солдаты».

«Они хотят быть крутыми и хорошо зарабатывать, — рассказывает Герелл.- И они добиваются своего, когда выполняют заказы на убийства».

Шведское правительство сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы снизить минимальный возраст уголовной ответственности за преступления. В мае министр юстиции Гуннар Стрёмер заявил, что он может быть снижен до 12-15 лет.

Министр юстиции королевства сообщил также, что в общей сложности в бандах состоит около 30 тысяч человек. Подавляющее большинство из них отлично вооружены. Эти данные иначе, как пугающими, не назовешь.

Волна насилия началась в Стокгольме в рождественские праздники. Полиция со всей Швеции была отправлена в столицу, чтобы попытаться остановить разгул преступности. Стражи порядка многого добились, но в минувшую субботу шведское общество содрогнулось. Люди приняли расправу в Фарсте близко к сердцу, они несли к месту преступления цветы и зажженные свечи. У многих на глазах были слезы. Шведские СМИ сейчас бурлят от негодования. Но не очень понятно, почему шведские журналисты стыдливо молчали о волне насилия в Стокгольме до этого.

Через час после стрельбы были задержаны двое 20-летних молодых людей, пытавшихся скрыться на BMW. Полиция устроила самую настоящую погоню, во время которой автомобили мчались по трассе Е4 со скоростью 200 км/час.

За последние пять месяцев было арестовано около 300 представителей криминального мира, изъято рекордное количество оружия и боеприпасов. Одна из причин, по которым растет количество задержанных, заключается в том, что преступники становятся моложе и совершают больше ошибок.

По мнению начальника полиции Макса Окервалла, волна насилия привела к тому, что стражи порядка начали разрабатывать новые методы борьбы с преступностью и точнее расставлять приоритеты.

«Благодаря тому, что полиции удалось изъять больше оружия и арестовать больше нарушителей закона, предотвращено больше преступлений», — считает Макс Окервалл.

Тем не менее, пока в Стокгольме продолжают бесчинствовать уличные банды иммигрантов. Шеф полиции уверен, что необходимо выявить и арестовать главарей этих банд.

Начальник национальной полиции Андерс Торнберг полагает, что полиция не справляется с преступностью, потому что в королевстве очень высокий уровень несовершеннолетних преступников.

Норвежский медиаресурс Aftenposten рассказал о заказном убийстве, совершенном 15-летним подростком. Он получил 100000 шведских крон (9300 долларов) за то, что выстрелил в сверстника. Жертву спасти не удалось, а несовершеннолетний убийца отправился в дорогой торговый центр NK (Nordiska Kompaniet) и купил на гонорар дорогую дизайнерскую одежду. Через два дня после этого жуткого убийства еще один подросток тоже получил 100000 крон за преступление и тоже пошел в универмаг NK в центре Стокгольма. Среди прочего, он купил куртку Moose Knuckle, бейсболку Gucci и кроссовки Nike, сообщил шведский таблоид Expressen. В этой одежде его и арестовали 5 февраля по подозрению в убийстве в Скогосе. Этот паренек, родившийся, кстати, в Швеции от родителей шведского происхождения — один из 13 подростков в возрасте до 16 лет, подозреваемых в совершении тяжких преступлений во время разгула бандитизма в Стокгольме. Своей вины он так и не признал.

Полиция планирует квалифицировать вербовку бандами «детей-солдат» как торговлю людьми, потому что, объясняет Макс Окервалл, подростков очень часто принуждают совершать особо тяжкие преступления. Для этого взрослые бандиты прибегают к угрозам и шантажу. Шведская полиция потребовала от правительства как можно быстрее создать кризисную комиссию по борьбе с бандитизмом. Полицейские каждый день рискуют жизнью, но пока они не могут поставить заслон волне насилия, захлестнувшей Стокгольм. Министр юстиции королевства Гуннар Стрёммер заявил, что такая «комиссия рискует создать новые тупиковые ситуации».

«Мы должны быть честными. Некоторые из необходимых мер, которые намерено принять правительство, встречают противодействие со стороны нескольких партий в риксдаге»,— подчеркнул министр.