Ефимов: В Москве создали ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

В столице составили список городов по экологическим и социальным показателям для 23 регионов и крупнейших городов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект реализовали департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Итоговый ESG-индекс основывается на показателях экологического – Environmental, социального – Social и управленческого – Governance блоков. Города оценивают по 45 показателям, которые сгруппированы по темам. Выборка также включает шесть регионов России, семь регионов Беларуси, семь регионов Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Результаты рэнкинга будут раскрыты на сайте НРА.

Заммэра напомнил, что столица уже выполняет 6 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) и продолжает их реализацию. Среди успешных проектов Ефимов отметил совместный пилот с ВЭБ.РФ по моногородам, а также систему оценки инфраструктурных проектов IRIIS. Рэнкинг ESG призван стать инструментом оценки эффективности работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG, пояснил вице-мэр.

Как считает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ESG-рэнкинг привлечет дополнительное внимание инвесторов к региону, а также повысит доверие к бизнес-среде среди членов ЕАЭС. Помимо этого, проект поможет выявить направления, на которые следует обратить внимание, сказал он в ходе сессии «Поиск смыслов и решений устойчивого развития глобальной повестки в меняющейся системе координат», прошедшей в рамках ПМЭФ-2023.

Результаты исследования помогут ускорить реализацию национальных стратегий развития в сфере ESG, а также придадут новый импульс по активизации инвестиционной активности и межрегиональной интеграции, поделилась мнением генеральный директор НРА Татьяна Григорьева.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) – одно из старейших российских рейтинговых агентств, работающее с 2002 года.