За биткоин взялись по-крупному

В четверг вечером BlackRock сообщила, что подала в SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссию по ценным бумагам и биржам) заявку на создание iShares Bitcoin Trust. В случае, если она будет удовлетворена, в США появится первый ETF (exchange traded fund – биржевой фонд), содержащий спот-биткоины.

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На рынке криптовалют это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Биткоин, рухнувший после решений ФРС и ЕЦБ по ставкам, обновлял в тот момент минимумы с марта. Он резко пошел вверх и за последние сутки вырос уже с $24770 до $26463.

Это неудивительно. Под управлением BlackRock находится более $9 трлн, что делает ее крупнейшей в мире по этому показателю. Если создание iShares Bitcoin Trust будет одобрено, перед биткоином откроются блестящие перспективы.

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BlackRock сама по себе – мощнейшая структура, но, если появится первый такой ETF, то за ним последует еще и множество других. Энтузиасты уже всерьез прикидывают, когда биткоин сможет выйти на $100 тыс. Но вся проблема в этих «если».

Согласно подсчетам Bloomberg Intelligence, было предпринято уже около 30 попыток создания такого фонда. Но заявки были отклонены SEC, которая, среди прочего, ссылалась на опасения относительно манипулирования рынком и отсутствия защиты инвесторов.

Однако и на заведомо бессмысленное действие такой крупный игрок, как BlackRock, не пойдет. Другой вопрос: в чем именно смысл?

Там, конечно, могут видеть реальные шансы на то, что ETF с биткоинами будет одобрен: опыт плодотворного общения с регуляторами у его менеджеров огромнейший. Есть у него и фонд, связанный с криптовалютой – iShares Blockchain and Tech ETF. Но польза для BlackRock может быть и в другом.

Сейчас SEC особенно жестко давит крипторынок. Недавно она подала в суд на крупнейшие биржи Binance и Coinbase. Между тем последняя – партнер BlackRock. И в заявлении о создании биржевого фонда биткоинов именно Coinbase указана в качестве кастодиана.

«Подавая иски на Binance и Coinbase несколько дней подряд, SEC буквально соединила эти две биржи вместе, – цитировал вчера CoinDesk руководителя отдела исследований канадского управляющего криптоактивами 3iQ Марка Коннорса. – Время подачи заявки BlackRock может указывать на попытку разорвать эту связь, подтвердив свою веру в Coinbase и регулируемые фонды спотового биткоина одним и тем же действием. Несомненный плюс для Coinbase и отрасли в том, что в поданной документации изложены четкие процедуры хранения, поддержания ликвидности и мониторинга цен».

Но есть и другие варианты. Сейчас управляющая компания Grayscale Investments судится с SEC, отклонившей ее заявку на преобразование Grayscale Bitcoin Trust в ETF. На рынке полагают, что BlackRock может видеть шансы на проигрыш регулятора в процессе и готовится воспользоваться плодами этого.

ETF с фьючерсами на биткоины были запущены еще в 2021 году. И Grayscale в суде утверждает, что позиция SEC, состоящая в том, что спотовые цены являются предметом манипулирования, а фьючерсы – нет, нелогична. И с этим просто невозможно спорить, ведь последние являются отражением первых. Так что определенные перспективы и у фондов на биткоин, и у него самого, и в самом деле, просматриваются.