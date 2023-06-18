Акция недели: загадка «Магнита» раскрылась так, как никто не ожидал

Индекс МосБиржи прибавил на укороченной из-за праздника торговой неделе весомые 3,42%, несколько раз переписав по ее ходу максимум с апреля прошлого года. Но лидером этого роста оказалась бумага, от которой еще во вторник утром ожидать этого было очень трудно.

Статья по теме: Крупнейшую торговую сеть размагнитили

При полном отсутствии новостей акции «Магнита» за три дня уверенно прибавили 6,7%. И это при том, что фон вокруг них был довольно негативным: из-за нераскрытой в срок отчетности акции недавно были переведены из первого котировального списка Мосбиржи в третий.

О причинах роста на рынке лишь гадали. Кто-то связывал скупку с возможным возвратом компании к раскрытию информации.

«У нас 1 июля заканчивается период закрытия информации эмитентов, – как известно, заявила на ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина. – Я надеюсь, что будет принято решение, которое будет указывать, что мы заинтересованы в развитии рынка капитала».

Статья по теме: Акции дня: бумаги «Магнита» растут на новостях о выкупе акций

Некоторые подозревали, что готовится выплата дивидендов, и, воодушевленные этой идеей, присоединялись к покупкам. Кто-то просто отмечал, что бумага отстала и от своего сектора, и от рынка, а значит может расти и без новостей. Был ли среди причин этого роста и настоящий инсайд – кто знает?

«Несмотря на слабую фундаментальную картину, переход в III эшелон и слабый рубль, акции ‘Магнита’ вчера стремительно выросли, обновили максимум месяца, закрепились выше скользящих средних и встали на путь по выкупу просадки 23 мая, – писал по итогам торгов четверга эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов. – Возможно, инвесторы ожидают выхода отчета и намеков на дивиденды и поднимают отставшие от рынка бумаги».

Все стало предельно ясно после закрытия основной торговой сессии в пятницу. «Магнит» объявил тендерное предложение о выкупе акций нерезидентов и открыл результаты за 2022 год и первый квартал 2023-го. Это действие согласовано с правкомиссией РФ и, вероятно, именно подготовка к нему и была причиной нераскрытия отчетности.

«Магнит» готов выкупить 10% выпущенных бумаг у нерезидентов в два с лишним раза дешевле текущих котировок – по 2215 рубля за акцию. Байбэк по крайне низкой цене повышает стоимость доли остающихся акционеров.

И уже на вечерней сессии акции «Магнита» взмыли с 4541 руб. до 4940 руб., а затем чуть скорректировались до 4896,5 руб. По итогам всей недели они выросли на 15,76%, показав лучший результат в составе Индекса МосБиржи.

«По идее, следующим шагом после выкупа должен быть созыв ВОСА и формирование нового совета директоров, который уже может рекомендовать дивиденды, – написали вчера аналитики ИФК Солид. – Однако не исключаем и ещё одного выкупа, т.к. нерезидентов всё равно останется много.

Если ‘Магнит’ начнет выплачивать дивиденды, то справедливая цена акций будет 7000-8000 рублей с учетом байбэка, т.е. на 43-63% выше текущих значений. Поэтому апсайд тут есть.

Риски в принципе также остаются, потому что мажоритарий ‘Марафон Групп’ сможет пересечь 30% без предъявления оферты и далее наращивать свою долю. Подобная схема была с ‘Уралкалием’ в своё время. Что в голове у мажоритария мы не знаем, планы компания не раскрывает. Схема плавного перехода в частную компанию по типу ‘Детского мира’ тут также не исключена».