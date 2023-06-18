Акция недели: загадка «Магнита» раскрылась так, как никто не ожидал

Индекс МосБиржи прибавил на укороченной из-за праздника торговой неделе весомые 3,42%, несколько раз переписав по ее ходу максимум с апреля прошлого года. Но лидером этого роста оказалась бумага, от которой еще во вторник утром ожидать этого было очень трудно.
При полном отсутствии новостей акции «Магнита» за три дня уверенно прибавили 6,7%. И это при том, что фон вокруг них был довольно негативным: из-за нераскрытой в срок отчетности акции недавно были переведены из первого котировального списка Мосбиржи в третий.
О причинах роста на рынке лишь гадали. Кто-то связывал скупку с возможным возвратом компании к раскрытию информации.
«У нас 1 июля заканчивается период закрытия информации эмитентов, – как известно, заявила на ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина. – Я надеюсь, что будет принято решение, которое будет указывать, что мы заинтересованы в развитии рынка капитала».
Некоторые подозревали, что готовится выплата дивидендов, и, воодушевленные этой идеей, присоединялись к покупкам. Кто-то просто отмечал, что бумага отстала и от своего сектора, и от рынка, а значит может расти и без новостей. Был ли среди причин этого роста и настоящий инсайд – кто знает?
«Несмотря на слабую фундаментальную картину, переход в III эшелон и слабый рубль, акции ‘Магнита’ вчера стремительно выросли, обновили максимум месяца, закрепились выше скользящих средних и встали на путь по выкупу просадки 23 мая, – писал по итогам торгов четверга эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов. – Возможно, инвесторы ожидают выхода отчета и намеков на дивиденды и поднимают отставшие от рынка бумаги».
Все стало предельно ясно после закрытия основной торговой сессии в пятницу. «Магнит» объявил тендерное предложение о выкупе акций нерезидентов и открыл результаты за 2022 год и первый квартал 2023-го. Это действие согласовано с правкомиссией РФ и, вероятно, именно подготовка к нему и была причиной нераскрытия отчетности.
«Магнит» готов выкупить 10% выпущенных бумаг у нерезидентов в два с лишним раза дешевле текущих котировок – по 2215 рубля за акцию. Байбэк по крайне низкой цене повышает стоимость доли остающихся акционеров.
И уже на вечерней сессии акции «Магнита» взмыли с 4541 руб. до 4940 руб., а затем чуть скорректировались до 4896,5 руб. По итогам всей недели они выросли на 15,76%, показав лучший результат в составе Индекса МосБиржи.
«По идее, следующим шагом после выкупа должен быть созыв ВОСА и формирование нового совета директоров, который уже может рекомендовать дивиденды, – написали вчера аналитики ИФК Солид. – Однако не исключаем и ещё одного выкупа, т.к. нерезидентов всё равно останется много.
Если ‘Магнит’ начнет выплачивать дивиденды, то справедливая цена акций будет 7000-8000 рублей с учетом байбэка, т.е. на 43-63% выше текущих значений. Поэтому апсайд тут есть.
Риски в принципе также остаются, потому что мажоритарий ‘Марафон Групп’ сможет пересечь 30% без предъявления оферты и далее наращивать свою долю. Подобная схема была с ‘Уралкалием’ в своё время. Что в голове у мажоритария мы не знаем, планы компания не раскрывает. Схема плавного перехода в частную компанию по типу ‘Детского мира’ тут также не исключена».